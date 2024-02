Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en vert, les marchés dans l'attente de l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 11:06









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,5% ce matin, autour des 7630 points, notamment tirée par Alstom (+2,7%), Teleperformance (+2,4%) ou encore Stellantis (+2%).



Les investisseurs devraient néanmoins limiter les prises de risque avant la publication du rapport sur l'emploi américain, qui sera dévoilé par le Département du Travail à 14h30.



Les investisseurs attendent une confirmation de la tendance au ralentissement du rythme des créations d'emplois, qui validerait le scénario d'un atterrissage en douceur évoqué cette semaine par la Réserve fédérale.



Cette hypothèse doit toutefois désormais être confirmée par les chiffres du marché du travail, qui ont dans l'ensemble surpris à la hausse ces derniers mois.



Le consensus prévoit une décélération des créations de postes à 180.000 en janvier, contre 216.000 en décembre, ainsi qu'une remontée du taux de chômage de 3,7% à 3,8% d'un mois sur l'autre.



Du point de vue des analystes, le marché du travail américain devrait donc continuer à ralentir lentement, mais sûrement.



'L'un des enjeux pour la Fed est désormais de rendre sa politique moins restrictive pour éviter une forte hausse des licenciements et donc du taux de chômage', explique Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



Sur le front des statistiques, en France, la production de l'industrie manufacturière a augmenté entre novembre et décembre (+1,2% après +0,2%) et dans l'ensemble de l'industrie (+1,1% après +0,5%), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.



Les marchés prendront connaissance dans les prochaines heures des chiffres des commandes à l'industrie et de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



Les performances des géants pétroliers américains ExxonMobil et Chevron animeront également la séance, à la mi-journée.



'Il convient quand même de noter que les données macroéconomiques sont solides, que l'inflation s'apaise, que les responsables monétaires sont prêts à assouplir leur politique et que, dernièrement, les publications de résultats ont été très solides', soulignent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Dans ces conditions, il va falloir plus que de mauvaises nouvelles du côté des banques, des soucis d'ordre géopolitique et une crise du secteur immobilier en Chine pour faire trébucher les marchés d'actions', estime la banque danoise.



Dans l'actualité des sociétés, Bonduelle a publié hier soir un chiffre d'affaires de 1213 ME au titre du 1er semestre 2023/24 (soit la période de juillet à décembre 23), en hausse de +4,5 % en données comparables (change et périmètre constants) et en repli de -2,4 % en données publiées.



Vinci annonce que le groupe énergétique suédois Vattenfall a attribué à sa filiale Nuvia, un important contrat d'une durée de six ans dans le cadre du démantèlement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Ringhals, en Suède.



Enfin, ublicis annonce qu'un accord a été conclu entre les procureurs généraux des États-Unis concernant le travail réalisé par l'ancienne agence de publicité Rosetta pour le compte de fabricants d'opioïdes, clôturant ainsi trois années de discussions.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.