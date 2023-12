Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en vert, de nouveaux sommets ont été explorés information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 17:53









(CercleFinance.com) - Après avoir frôlé les 7655 points (record absolu) en début de journée, la bourse de Paris a cédé du terrain en fin d'après-midi mais conclut néanmoins la séance sur une hausse de 0,59 %, à 7575 points notamment tirée par les performances d'Alstom (+8,9%), Renault (+6,4%) ou encore Eurofins Scientific (+6%).





Comme largement anticipé par les marchés, la Réserve fédérale américaine a décidé hier soir de maintenir ses taux inchangés, tout en ouvrant la porte à un 'pivot' en faveur d'un assouplissement monétaire dès l'an prochain - 3 baisses alors que les marchés en 'pricent' désormais l'équivalent de 8 ou 9 (incluant des -50Pts).



'Nous considérons qu'il s'agit d'un signal fort montrant que la Fed commence à préparer les marchés à des baisses de taux, en fonction des données économiques reçues', commentent les analystes de Danske Bank.



Cette perspective est particulièrement évidente si l'on se base sur le baromètre FedWatch du CME: les investisseurs estiment désormais à plus de 80% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base en mars, contre moins de 40% hier.



'La question n'est (...) plus de savoir si la politique monétaire va être assouplie, mais quand et à quelle vitesse', estiment les équipes d'Oddo BHF.



En privilégiant par ailleurs le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine (croissance de +2,8% en 2024 selon la FED alors que l'OCDE anticipe à peine le tiers), Jerome Powell - le président de la banque centrale qui confirme le scénario ' Goldilocks ' espéré par Wall Street- a précipité l'emballement général des marchés boursiers, qui évoluaient déjà à des niveaux records.



Les propos très 'colombes' de Jerome Powell entraînent une réaction spectaculaire sur le compartiment obligataire, faisant plonger le rendement des Treasuries à 10 ans en direction de 3,9100% (-28Pts en 24H), du jamais vu depuis juillet, le '30 ans' affiche également -11Pts à 4,07%.



En Europe, les Bunds plongent de -5Pts vers 2,119%, nos OAT de -13Pts vers 2,648% et les BTP italiens de -15Pts vers 3,787% (et -25Pts en 48H).



Suite aux annonces conciliantes de la Fed et en prévision d'une tonalité plus neutre de la BCE, l'euro remonte de +1,1% face au dollar pour revenir se traiter dans la zone de 1,10$/euro, soit +2% en 24H.

De son côté, le Brent gagne 2,3%, à 76,6$ le baril.



A l'issue de sa réunion de politique monétaire à Francfort, le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne (BCE) considère que 'les taux d'intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement à atteindre' son objectif de 2% d'inflation à moyen terme.



Il a également décidé d'avancer la normalisation du bilan de l'Eurosystème.



Au premier semestre 2024, il entend poursuivre le réinvestissement intégral des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du PEPP.



Le conseil prévoit ensuite de réduire le portefeuille du PEPP de 7,5 milliards d'euros par mois en moyenne au second semestre de l'année, et entend mettre un terme aux réinvestissements dans le cadre du PEPP fin 2024.



Du côté des indicateurs américains, les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en rythme séquentiel en novembre 2023, là où le consensus attendait un léger repli, après une baisse de 0,2% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,1%).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 0,2% le mois dernier, après une stabilité en octobre.



Le Département du Travail annonce 202.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 4 décembre, un chiffre en repli de 19 000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente (221.000, contre 220.000 initialement annoncés).



La moyenne mobile sur quatre semaines est ressortie à 213 250 la semaine dernière, en repli de 7750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Atos (+3%) indique que Onepoint, son actionnaire de référence depuis le 1er novembre, a porté à 11,4% sa participation au capital, et qu'il entend poursuivre un dialogue constructif avec lui, comme avec l'ensemble de ses actionnaires.



Air France-KLM (+9%) confirme ses perspectives pour la période 2024-26 et se fixe des objectifs pour la période 2026-28, dont une nouvelle hausse de sa rentabilité avec une marge opérationnelle supérieure à 8%.



Bayer a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec la start-up française Iktos en vue de l'utilisation de l'IA dans la découverte et le développement de nouveaux produits de protection des cultures.



Enfin, Dassault Systèmes et Dassault Aviation ont annoncé jeudi qu'ils allaient approfondir leur collaboration, désormais appelée à englober les activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des avions de combat.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.