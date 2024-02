Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en vert dans l'attente de divers indicateurs information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,3% ce matin, autour des 7650 points, bien aidée par Capgemini (+4,7%) et Thales (+2,3%).



Hier le marché parisien a cédé 0,8%, pénalisé par les chiffres maussades de l'inflation aux Etats-Unis.



Pour rappel, les prix à la consommation US ont progressé de 0,3% (contre +0,2% estimé) en janvier, soit 3,1% en rythme annuel (contre 3,4% le mois précédent).



Pour Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, cette publication a constitué une bonne excuse pour que les investisseurs reprennent leur souffle et réalisent quelques prises de bénéfices après un début d'exercice boursier jusqu'ici très solide.



'Nous doutons toutefois que cela remette en cause la bonne dynamique des actions qui est en marche depuis le début de l'année', tempère l'analyste.



'Il faut s'abstenir de surinterpréter la statistique publiée hier', souligne-t-il. 'Le processus de désinflation est toujours bien amorcé de l'autre côté de l'Atlantique', rappelle le professionnel.



Les chiffres publiés hier ont, en tout cas, provoqué une véritable douche froide sur le compartiment obligataire, où la dégradation s'est brutalement accélérée avec une envolée des rendements.



Après avoir franchi les 4,31%, les T-Bonds US à 10 ans se détendent très légèrement ce matin, autour des 4,29%, tandis que les Buns allemands de même échéance recule de 2,4 vers 2,36%.



Plusieurs indicateurs économiques attendus aujourd'hui viendront tester l'état d'esprit des investisseurs.



A 11h00 seront publiés une nouvelle estimation du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre, ainsi que les chiffres de la production industrielle dans la région.



Contrairement à la rengaine entendue depuis plus d'un an, les investisseurs semblent apprécier depuis quelques semaines les bonnes nouvelles ayant trait à l'économie, sans prêter attention à leurs potentiels effets sur la politique monétaire.



'Finalement, peu importe la réunion exacte, le pivot sera pour 2024', expliquent les équipes d'Apicil AM.



'Les opérateurs semblent opter pour le meilleur des deux mondes: une dynamique économique solide et une baisse des pressions inflationnistes', ajoute le gestionnaire d'actifs.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, M6 fait part de la décision de Nicolas de Tavernost de quitter ses fonctions de président du directoire avant le 22 août 2025, date à laquelle il atteindra l'âge limite, et de la désignation de David Larramendy comme successeur, à l'issue de l'AGM du 23 avril 2024.



Capgemini publie au titre de l'année 2023 des hausses de 7% de son résultat net part du groupe, à 1,66 milliard d'euros, et de 8% de son résultat normalisé par action, à 12,44 euros, pour un taux de marge opérationnelle de 13,3%, en progression de 30 points de base.



Air Liquide revendique su l'année 2023 un nouveau record en signant 62 nouvelles petites unités de production de gaz, installées directement sur les sites de ses clients, dans les domaines de l'industriel marchand et de l'électronique.





