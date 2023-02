Paris: en vert, bien aidé par Saint-Gobain information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 10:44

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille près de 0,3%, autour des 7335 points, bien aidée par la performance de Saint-Gobain qui s'arroge près de 6% après la publication, hier soir, de ses résultats.



Suite au bon parcours réalisé depuis le début de l'année (déjà +13% pour l'indice CAC), les investisseurs semblent vouloir reprendre leur souffle en attendant d'y voir un peu plus clair sur l'économie et les taux.



Ainsi, la prudence devrait rester de mise ce matin, alors qu'une mesure phare de l'inflation aux Etats-Unis est attendue.



Au vu du récent regain d'inquiétudes concernant l'inflation, les investisseurs ne manqueront pas de suivre, en tout début d'après-midi, les chiffres des revenus et dépenses des ménages américains.



En France, la confiance des ménages français se montre quasi stable en février 2023 : à 82, l'indicateur synthétique de l'Insee perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).



A noter le redressement qui s'opère sur les marchés obligataires avec des acheteurs qui reprennent peu à peu la main.



Une nette détente s'opère en particulier aux Etats-Unis, où le rendement des Treasuries à 10 ans recule sous les 3,88% après avoir culminé à 3,96% en début de semaine, un plus haut depuis novembre dernier.



Sur le marché des changes, le dollar poursuit tranquillement sa remontée en reprenant encore un peu de terrain face à l'euro, dans la zone de 1,0590.



Dans l'actualité des sociétés, Saint-Gobain a annoncé hier soir un chiffre d'affaires de 51 197 millions d'euros en croissance de 15,9% en 2022. Le résultat net courant ressort à un nouveau record de 3 335 millions d'euros (+18%).



Valeo a également publié hier soir un chiffre d'affaires de 20 037 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 16%. Le résultat net part du groupe ressort à 230 ME, en hausse de 31% par rapport au précédent exercice (175 ME).



De son côté, Fnac Darty a fait état d'un chiffre d'affaires 2022 de 7949 ME, en baisse de 1,9% en données comparables par rapport à 2021. Dans le même temps, le groupe a vu son résultat opérationnel courant passer de 270 à 230 ME (soit -14,8%), tandis que le résultat net consolidé part du Groupe ressort à -28ME en 2022, contre 160ME un an plus tôt.