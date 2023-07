Paris: en vert avant la parution de nombreux indicateurs information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 10:38

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne près de 0,5% ce matin, autour des 7355 points, bien aidée par le rebond de Kering (+6%).



La séance s'annonce chargée, alors que la saison des résultats bat désormais son plein et que sont attendus de nouveaux indicateurs économiques.



Parmi les grands noms américains devant publier leurs comptes aujourd'hui figurent Goldman Sachs et Halliburton, aux côtés de valeurs européennes très suivies comme ASML.



Les publications d'IBM, Netflix et Tesla sont, elles, attendues dans la soirée.



Depuis les bons chiffres de l'inflation américaine dévoilés la semaine dernière, les investisseurs se sentent un peu invincibles et de solides résultats de sociétés pourraient conforter leur récent regain d'optimisme.



Le marché parisien semble, malgré tout, éprouver quelques difficultés à prolonger la dynamique haussière de la semaine passée qui lui avait permis de s'arroger quasiment 4%.



Avec le ralentissement de la croissance qui se profile sur la seconde partie de l'exercice, les traders pourraient être tentés de commencer à prendre leurs profits.



'Certains intervenants s'interrogent notamment sur la valorisation du marché américain alors que le second semestre ne devrait pas être aussi porteur que le premier en termes de croissance', soulignent les équipes de Fidelity.



'L'économie est actuellement surendettée et les valorisations des actifs atteignent des sommets', renchérit Peter Garnry, responsable de la stratégie actions chez Saxo.



'Un atterrissage en douceur est très peu probable dans cet environnement et, en tant que concept économique, il est extrêmement rare', fait remarquer l'analyste.



L'approche de la réunion de la Réserve fédérale des 25 et 26 juillet, qui devrait aboutir à une nouvelle hausse de taux, semble également inciter les intervenants à la prudence.



Sur le front macroéconomique, la séance sera essentiellement dominée par la parution des derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, qui ne devraient pas révéler de bonnes surprises.



La séance sera également marquée par l'annonce, en début d'après-midi, des permis de construire et des mises en chantier aux Etats-Unis, qui devraient quant à eux pâtir du resserrement du crédit.



Dans l'actualité des sociétés françaises, la joint-venture chinoise d'Alstom, CRRC Puzhen Alstom Transportation Systems (PATS) et Shanghai Shenkai Public Transport Operation Management ont signé un contrat pour la maintenance du système électromécanique de la ligne Pujiang à Puzhen, Nanjing.



Renault Group indique avoir vendu 1.133.667 véhicules dans le monde au premier semestre 2023, un nombre en croissance de 13% en comparaison annuelle. En Europe, les ventes du constructeur automobile ont augmenté de 24% dans un marché en hausse de 17%.



Enfin, Air Liquide annonce qu'il va, à travers son activité ingénierie et construction, collaborer avec KBR pour proposer des solutions technologiques pour la production d'ammoniac bas carbone intégrant son procédé de reformage autothermique (ATR).