Paris: en vert après le discours de Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 10:42

(CercleFinance.com) - a bourse de Paris progresse de près de 0,6%, autour des 7175 points, notamment tirée par EssilorLuxottica (+2%) et BNP Paribas (+1,7%).



Lors d'une conférence organisée hier à Washington, Jerome Powell, le président de la Fed, a assuré qu'il n'excluait pas d'accélérer le rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale si de solides indicateurs économiques le justifiaient.



Ses propos ont conforté le sentiment général donné par le dernier rapport sur l'emploi, qui a montré que le marché du travail restait sous tension, tout comme les salaires et l'inflation.



'Son discours n'a pas apporté beaucoup d'éléments nouveaux', estiment ce matin les analystes de Danske Bank.



'Les marchés s'attendaient à un virage clairement restrictif après les chiffres de l'emploi très supérieurs aux attentes, mais ces inquiétudes ne se sont pas matérialisées', souligne les équipes de la banque danoise.



'Ceci dit, Powell s'est montré loin d'être accommodant et a insisté sur le fait que la Fed devrait en faire plus si l'emploi et l'inflation restaient aussi vigoureux', poursuivent les économistes.



Suite à ces commentaires, le Dow Jones a terminé en hausse de 0,8% et le Nasdaq a Composite a grimpé de 1,9%.



Côté résultats, le marché attend la suite des publications trimestrielles, avec les comptes de CVS Health, Equinor, Uber et Under Armour prévus aujourd'hui.



L'agenda s'annonce en revanche allégé du point de vue macroéconomique, puisque seuls les stocks des grossistes et les stocks de pétrole viendront animer la séance cet après-midi aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des sociétés, TotalEnergies (-2.8%) a publié mercredi des résultats en hausse au titre du quatrième trimestre, toujours soutenus par la vigueur des cours pétroliers, même si sa production s'est légèrement repliée.



Le groupe français a enregistré sur les trois derniers mois de l'année un résultat net ajusté de 7,6 milliards de dollars (+11%), légèrement supérieur au consensus qui visait 7,5 milliards.



A la faveur d'une hausse des prix du Brent de 43% l'an dernier, son bénéfice net ajusté a doublé pour atteindre 36,2 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice 2022.



Société Générale publie au titre de 2022 un résultat net part du groupe sous-jacent record, en croissance de 6,7% à 5,62 milliards d'euros (deux milliards en publié, après prise en compte de l'impact de la cession de Rosbank et de ses filiales d'assurance en Russie).



Enfin, Amundi dévoile pour 2022 un résultat net ajusté de 1,18 milliard d'euros, en baisse de 10,5% qui 's'explique pour l'essentiel par le niveau exceptionnel des commissions de performance en 2021 de 427 millions d'euros, contre 171 millions, un niveau plus normal, en 2022'.