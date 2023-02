Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: en très léger repli au terme d'une séance calme information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 17:53









(Crédits photo : Adobe Stock - ) (CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette première séance de la semaine sur un recul limité de 0,16%, à 7335 points, au terme d'une journée calme, marquée par l'absence de Wall Street, fermée pour cause de commémoration de l'anniversaire de George Washington, et par l'absence de publications statistiques. Sans surprise, les volumes échangés à Paris sont donc restés ténus, avec à peine 2,3 MdsE échangés depuis l'ouverture, les investisseurs limitant les initiatives. Le reste de la semaine sera en revanche marqué par plusieurs rendez-vous importants, dont la publication, dès demain, des derniers indices d'activité PMI en Europe avant la parution, mercredi, de l'indice allemand Ifo du climat des affaires. Dans l'immédiat, l'unique point de crispation semble donc essentiellement porter sur les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine, qu'il s'agisse de l'affaire des mystérieux ballons espions ou de l'éventuel soutien militaire de Pékin à Moscou dans la conflit ukrainien. Sur le front obligataire, le 'President's Day' aux Etats-Unis fait également plonger l'activité en Europe avec des scores peu significatifs: la petite embellie de la mi-journée a déjà disparu (-0,3Pts sur nos OAT à 2,919% et -0,5Pt sur les Bunds à 2,455%, stabilité des BTP italiens). Du côté des entreprises, la saison des résultats touche désormais officiellement à sa fin puisque seulement 61 des entreprises de l'indice S&P 500, dont deux composantes du Dow Jones, publieront leurs comptes cette semaine. En Europe, quelques ténors tels que BASF, Capgemini, Engie, Holcim, HSBC, Stellantis ou Telefonica se plieront également à l'exercice au cours des jours à venir. Dans l'actualité des sociétés, Forvia affiche une perte nette part du groupe de 382 millions d'euros pour 2022, creusée par rapport à une perte de 79 millions en 2021, impactée par le désengagement de Russie, ainsi que des coûts d'intégration de Hella, de restructurations ou liés à l'hyperinflation. L'équipementier automobile, regroupant Faurecia et Hella, a vu sa marge opérationnelle se contracter de 1,1 point à 4,4% pour un chiffre d'affaires de près de 25,5 milliards d'euros, en croissance de 63%, dont une progression de 17% en organique. Icade publie au titre de 2022 un cash-flow net courant (CFNC) en hausse de 7% à environ 417 millions d'euros (soit +5,9% à 5,50 euros par action), 'au-dessus de la guidance', pour un chiffre d'affaires IFRS en croissance de 9% à 1,8 milliard d'euros. L'action Riber conclut la journée en nette hausse à Paris (+2,9%), le fabricant de matériel pour l'industrie des semi-conducteurs ayant annoncé avoir remporté un contrat en Asie. Enfin, Technip Energies indique avoir remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) auprès d'Arcadia eFuels pour concevoir la première usine de taille commerciale de production de carburants d'aviation durables, située à Vordingborg, au Danemark.

