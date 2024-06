Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en rouge, se contracte en direction des 7900 points information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,8% ce matin, autour des 7930 points, pénalisée par les replis de TotalEnergies et Renault (-2,5%) ainsi que par le recul du secteur bancaire avec -2,3% pour Société Générale et BNP Paribas ou encore -1,5% pour Crédit Agricole.



Depuis presque un mois, les Bourses européennes ont interrompu leur mouvement haussier, les investisseurs hésitant à pousser les indices vers de nouveaux records en attendant d'en savoir plus sur l'évolution des politiques monétaires.



Les marchés devraient donc rester prudents jusqu'à l'annonce, jeudi, des décisions de la BCE, qui seront suivies d'une conférence de presse très attendue de sa présidente Christine Lagarde.



La réunion de deux jours de la BCE devrait se conclure par une baisse des taux directeurs de 25 points de base, les ramenant à 3,75% pour la facilité de dépôt.



Mais les investisseurs seront surtout attentifs à toute allusion concernant la future trajectoire des taux sachant que les pressions inflationnistes ne refluent que très graduellement sur le Vieux Continent.



Certains stratèges s'attendent néanmoins à des mouvements limités de la part des indices au vu du discours habituellement prudent tenu par la BCE lorsqu'il s'agit d'aborder ses perspectives.



'La réaction des marchés pourrait bien s'avérer sans grand relief, comme cela a été le cas à l'issue des précédents conseils des gouverneurs et l'annonce d'une baisse de 25 points risque bien d'être considérée comme un non-événement par les marchés', prédisent les analystes de Danske Bank.



Parallèlement aux décisions de la BCE, les intervenants suivront, vendredi, la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui leur fournira de nouveaux éléments de réflexion sur la conjoncture américaine.



En attendant les annonces de la BCE, les rendements des obligations d'Etat de référence de la zone euro amorcent une nette détente après avoir connu une fin de mois de mai particulièrement compliquée.



Le dix ans allemand - qui avait touché la semaine dernière des plus hauts depuis la mi-novembre - s'affiche recule de 2,58% vers 2,54%/.



Le rendement des OAT françaises de même échéance signe lui aussi une franche détente à 3,03% malgré la décision de l'agence de notation S&P d'abaisser la note de crédit de la France, qui était bien anticipée par les marchés.



Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans aligne une troisième séance consécutive de repli, à 4,38%, dans le sillage de l'indice ISM manufacturier bien moins bon que prévu publié hier.



Au chapitre économique, la journée de mardi sera animée par les commandes industrielles aux Etats-Unis.



En attendant, les marchés ont pu prendre connaissance ce matin d'un reflux du chômage en Allemagne au mois de mai laissant entrevoir un possible lent redémarrage de la croissance. Selon des données publiées mardi par l'Office fédéral du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé le mois dernier de 27.000 à environ 2,72 millions en données ajustées des variations saisonnières.



Sur le front du pétrole, le Brent Mer du Nord confirme son repli sous la barre des 80 dollars le baril pour la première fois depuis février malgré la prolongation par l'Opep+ de son accord de limitation de la production. Le baril de Brent s'échange contre 77,1$ (-1,3%).



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies annonce la signature de deux nouveaux contrats de livraison du gaz naturel liquéfié (GNL) à moyen et long terme en Asie, lui permettant de sécuriser des débouchés à moyen terme et de renforcer sa présence sur ces marchés.



Crédit Agricole SA indique que sa filiale Indosuez Wealth Management, ayant obtenu les autorisations nécessaires, a finalisé l'acquisition de Degroof Petercam, dont elle devient actionnaire majoritaire (65% du capital) aux côtés de CLdN Cobelfret (près de 20%).



Enfin, à l'occasion de l'ASCO, Sanofi fait part de données positives de l'étude de phase III IMROZ, évaluant son Sarclisa dans une utilisation expérimentale chez des patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, non éligibles à une transplantation.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.