Paris: en rouge mais retrouve les 7400 pts en fin de séance

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur un repli limité de 0,3%, à 7408 points, redressant finalement un peu la barre après avoir lâché jusqu'à 1% dans la matinée, mais restant pénalisée par URW (-3,3%) ou encore STMicro (-2,6%).



Les indices US ont rouvert en baisse, mais pas aussi lourdement qu'envisagé initialement : le repli se limite à -0,5% sur le S&P500 et -1,4% sur le Nasdaq, tandis que le Dow Jones progresse de +0,4%.



Wall Street semble se désintéresser de la hausse des taux qui se poursuit: les T-Bonds US à '10 ans' (+1Pt) culminent vers 4,785%, le '30 ans' (+1,5Pt) oscille entre 4,9700 et 4,978%, une malédiction pour le secteur immobilier.



Autre signe de nervosité, le 'VIX' s'envole de +5%, à plus de 20.



Il faut savoir que Wall Street s'apprête à vivre une semaine décisive marquée par la publication des résultats trimestriels de plusieurs poids lourds de l'économie américaine, qui donneront le ton des séances à venir.



Les grandes banques américaines seront à l'honneur pour cette première semaine de la saison des résultats, avec les publications de Citi, Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo prévues mercredi, puis celles de Bank of America et Morgan Stanley le lendemain.



D'après FactSet, les bénéfices des entreprises américaines composant l'indice S&P 500 devraient avoir progressé en moyenne de 11,7% sur un an au 4ème trimestre, soit leur plus forte hausse depuis la fin 2021... mais cette moyenne masque des disparité colossales, avec 70% des profits concentrés sur une dizaine d'entreprises, tandis que la plupart des entreprises du 'S&P480' (le S&P500 moins les 20 titans de la cote à plus de 500Mds$ de 'capi') afficheront 'en moyenne' des résultats en baisse sur 12 mois.



Comme constaté vendredi dernier avec les solides chiffres de l'emploi américain, de bonnes statistiques ne suffisent plus à pousser le marché plus haut car elles sont synonymes d'un moindre assouplissement monétaire.



La 'saison' des résultats va donc permettre de savoir si la Bourse de New York peut retrouver une dynamique haussière, sachant que le S&P 500 se traite aujourd'hui à 21,5 fois ses bénéfices, bien au-dessus de sa moyenne historique à dix ans (18,2).



La réouverture de la saison des résultats ne va toutefois pas faire oublier complètement ce qui se joue actuellement de l'autre côté de l'Atlantique, entre incertitudes sur la politique que mènera Donald Trump, réveil de l'inflation et tensions sur les rendements obligataires.



La saison des résultats débute par ailleurs dans un climat d'incertitude commerciale croissante à une semaine de l'investiture de Donald Trump, qui deviendra officiellement le 47ème président des Etats-Unis lundi prochain.



Lors de sa campagne, il avait notamment manifesté l'intention d'imposer les biens chinois à hauteur de 60% et de taxer les marchandises des autres pays à hauteur de 10%-20%.



L'implémentation de droits de douane 'universels' (à 10/20%) durables constituerait un élément négatif pour les actions, tout particulièrement pour les distributeurs, les constructeurs automobiles, les sociétés technologique, les fabricants semi-conducteurs et certains groupes industriels... sans parler de l'impact sur les prix finaux payés par les consommateurs.



Au vu de ces incertitudes et de valorisations devenues moins attrayantes les investisseurs se demandent si le moment n'est pas venu pour prendre ses bénéfices sur les valeurs américaines, inquiets qu'une correction importante puisse survenir dans les mois à venir.



Dans une note publiée la semaine passée, les stratèges de Goldman Sachs évaluaient à 30% la probabilité d'une chute des Bourses mondiales d'au moins 10% à un horizon de trois mois et de plus de 20% d'ici à 12 mois.



Dans ce contexte, l'or consolide de -0,9% vers 2.665$ après avoir retrouvé vendredi dernier des niveaux proches de ses records historiques atteints il y a plus de 2 mois.

Le Dollar fait pourtant preuve de fermeté puisqu'il établit un nouveau zénith annuel face à l'Euro qui a reculé jusque vers 1,0180, qui cède désormais -0,3% vers 1,02$/E.



La tension généralisée des taux (+2,7Pts sur nos OAT vers 3,45%, +1,5Pt sur les Bunds à 2,5830%) commence à affecter lourdement les cryptos avec -3% sur le bitcoin (sous les 92.000$), -7% sur Solana et l'Ethereum (vers 3.020$) -10% sur le Cardano (et sur 1 semaine, Solana chute de -20%, ethereum de -18%).



Les cours pétroliers confirment leur tendance haussière, alors que l'administration Biden a décidé vendredi d'imposer de nouvelles sanctions au secteur énergétique russe.



Le Brent gagne encore près de 1,6% vers 81$ le baril, le WTI +1,1% vers 76,7$.



Dans l'actualité des sociétés françaises, bioMérieux annonce la conclusion d'un accord pour acquérir SpinChip Diagnostics, entreprise norvégienne dans laquelle le spécialiste français du diagnostic in vitro détient une participation minoritaire de 20% depuis mars 2024.



Sanofi indique que la NMPA chinoise a approuvé son Sarclisa, en association avec le pomalidomide et la dexaméthasone (schéma Pd) pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire de l'adulte ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur.





