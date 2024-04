Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en rouge, les marchés digèrent les nombreux résultats information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Sous une pluie de résultats trimestriels, la bourse de Paris cède 0,5% ce matin, autour des 8055 points, pénalisée par les reculs de Dassault Systèmes (-4,5%), Pernod Ricard (-3%), Hermès (-2,3%) ou encore Carrefour (-2,7%).



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance d'une dégradation du climat des affaires dans l'Hexagone entre mars et avril, l'indicateur synthétique de l'Insee perdant un point à 99, et repassant ainsi juste au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



Cette dégradation résulte de la situation conjoncturelle moins favorable dans l'ensemble des secteurs d'activité, à l'exception du commerce de détail. Les indices de l'industrie manufacturière et des services ont tous deux perdu trois points pour s'établir à 100.



Les marchés sont maintenant dans l'attente de la publication du PIB des Etats-Unis, prévue à 14h30, à une semaine de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Le consensus prévoit une croissance de l'ordre de 2,5% en rythme annualisé après un gain de 3,4% sur le quatrième trimestre 2023.



Les investisseurs prendront aussi connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique en début d'après-midi.



En attendant la parution du PIB américain, les prévisions décevantes de Meta Platforms devraient peser sur la tendance et compromettre le récent regain d'optimisme qui avait entouré le compartiment technologique



La maison mère de Facebook et d'Instagram a publié mercredi soir des résultats trimestriels en ligne, mais dévoilé des prévisions inférieure aux attentes, ce qui a faisait plonger son titre de 16% en transactions électroniques.



Les poids lourds Alphabet et Microsoft, qui publieront leurs comptes financiers dans la soirée, sont eux aussi attendus en baisse à l'ouverture de Wall Street.



La cote est également animée par de nombreuses publications de résultats à Paris et dans le reste de l'Europe, avec les annonces de groupes de premier plan comme Hermès, Pernod Ricard, Sanofi, Schneider ou Unilever .



A l'inquiétude suscitée par les perspectives décevantes de Meta viennent s'ajouter les performances médiocres de STMicroelectronics, qui a dévoilé ce matin des chiffres moins bons que prévu pour le trimestre et déclaré prévoir un chiffre d'affaires en baisse de 26% au deuxième trimestre.



De son côté, Hermès International affiche un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2024, en progression de 17% à taux de change constants (TCC) et de 13% au total, 'avec une activité solide dans toutes les zones géographiques'.



Dassault Systèmes publie un BNPA non-IFRS en hausse de 12% à 0,30 euro à taux de change constants, au titre du premier trimestre 2024, avec une marge opérationnelle non-IFRS de 31,1%, en hausse de 50 points de base à TCC, soit supérieure aux objectifs.



Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires au titre de son troisième trimestre 2023-24 de 2,35 milliards d'euros, en baisse de 2% en facial et stable en organique (+2% hors Russie), avec des volumes en croissance d'environ 1% après quatre trimestres consécutifs de baisse.





