Paris: en rouge, le recul s'amplifie en fin de séance information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 17:50

(CercleFinance.com) - Après un début de séance en légère hausse, la bourse de Paris a amorcé un mouvement de repli à mi-journée et achève la séance sur un recul marqué de 1,78%, à 7187 points, notamment plombée par le luxe, avec -4,3% pour Kering, -3,9% pour LVMH ou encore -2,6% pour Hermès.



L'indice parisien cède ainsi 1,7% sur la semaine mais conserve néanmois un gain important de 11,5% depuis le début d'année.



Sur le front des statistiques, la journée a été marquée par la publication des dépenses du consommateur (PCE) aux Etats-Unis, soit la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, qui est venue contredire ce matin les espoirs du marché selon lesquels l'inflation aurait atteint un pic.



Du fait d'un rebond des prix de l'essence, l'indice PCE 'core' (de base) est ainsi ressorti à 4,7% sur un an, contre 4,6% en décembre, alors que les analystes espéraient un ralentissement autour de 4,4%.



'Ces chiffres démontrent que le processus de désinflation, amorcé il y a quelques mois, sera bien plus chaotique qu'initialement considéré', réagit Christophe Boucher, le directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.



Les investisseurs ont aussi pris connaissance d'autres statistiques, à l'instar des dépenses des ménages américains qui ont rebondi de 1,8% en janvier par rapport au mois précédent.



Dans le même temps, leurs revenus n'ont augmenté que de 0,6%, une hausse inférieure au consensus de marché : la chute du taux d'épargne s'accompagne d'un accroissement de l'endettement avec un encours de 'cartes de crédit' qui s'approche des 1000 Mds$ (record absolu).



Malgré cela, le moral des ménages américains s'est amélioré plus fortement que prévu en février, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. L'indice de confiance de l'université du Midwest est remonté à 67 ce mois-ci, contre 64,9 en janvier, alors que les analystes l'attendaient autour de 66,4, conformément à sa première estimation.



Le sous-indice mesurant le jugement des ménages sur leur situation actuelle s'est inscrit en hausse, à 70,7 en février contre 68,4 en janvier, tandis que celui mesurant leurs anticipations s'est accru à 64,7 contre 62,7 le mois précédent.



En France, la confiance des ménages français se montre quasi stable en février 2023 : à 82, l'indicateur synthétique de l'Insee perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).



A noter le rebond des rendements sur les marchés obligataires avec des chiffres d'inflation supérieurs aux attentes : les Treasuries à 10 ans rebondissent de 3,88% vers 3,96% (score identique au début de semaine), au plus haut depuis novembre dernier.



En Europe, s'est une séquence 'portes de saloon' sur nos OAT qui s'étaient bien détendues jeudi et qui voient leur rendement bondir de +7Pts vers 3,02% (après 3,055% au plus de l'année vers 16H), les Bunds prennent +6,5Pts à 2,54%, les BTP italiens +10Pts à 4,465%... après avoir tutoyé les 4,500%.



Sur le marché des changes, le dollar poursuit sa remontée en reprenant encore 0,55% face à l'euro, dans la zone de 1,0540 (+1% en hebdo).



Dans l'actualité des sociétés, Saint-Gobain (+4,8%) a annoncé hier soir un chiffre d'affaires de 51 197 millions d'euros en croissance de 15,9% en 2022. Le résultat net courant ressort à un nouveau record de 3 335 millions d'euros (+18%).



Valeo (-9,1%) a également publié hier soir un chiffre d'affaires de 20 037 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 16%. Le résultat net part du groupe ressort à 230 ME, en hausse de 31% par rapport au précédent exercice (175 ME).



De son côté, Fnac Darty (-9,1%) a fait état d'un chiffre d'affaires 2022 de 7949 ME, en baisse de 1,9% en données comparables par rapport à 2021. Dans le même temps, le groupe a vu son résultat opérationnel courant passer de 270 à 230 ME (soit -14,8%), tandis que le résultat net consolidé part du Groupe ressort à -28ME en 2022, contre 160ME un an plus tôt.



Enfin, Sanofi a annoncé ce matin que la FDA des États-Unis a approuvé ALTUVIIIO (anciennement efanesoctocog alpha), produit de sa collaboration avec Sobi et nouvelle classe de facteur VIII de remplacement pour le traitement de l'hémophilie A.