Paris: en rouge, le prudence l'emporte sur les marchés information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris poursuit son repli ce matin et cède 0.7%, vers 8040 points, pénalisée par STMicro (-3%), Accor (-2.5%) ou Teleperformance (-2.4%).



Hier, Wall Street a terminée en rouge avec -0.2% pour le S&P500 et -0.3% pour le Nasdaq.



'En Europe, la dynamique est toujours positive, même si les actions européennes sont beaucoup moins décotées qu'en début d'année', estimait toutefois Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, en milieu de semaine.



Ce dernier soulignait que le différentiel de valorisation entre actions américaines et européennes, de 40% au début de la rotation géographique, a été ramené à 23% actuellement, se rapprochant des niveaux d'avant-Covid, lorsque cette décote était en moyenne de seulement 15%.



'Dorénavant, c'est moins l'argument de la valorisation qui semble motiver les flux acheteurs en Europe que la volonté, à tout prix, de ne pas être trop exposé à l'économie américaine au cas où la situation se dégraderait à cause de l'administration Trump', expliquait-il.



'Le contexte économique reste caractérisé par une incertitude élevée. L'un des principaux facteurs qui pourraient affecter les perspectives est la politique tarifaire que le gouvernement américain prévoit de mettre en oeuvre en avril', prévient d'ailleurs Antonio Di Giacomo.



Selon cet analyste de marchés pour l'Amérique Latine chez XS, 'ces mesures pourraient avoir un impact sur le commerce international, affectant l'offre et la demande de biens et de services et, par conséquent, l'évolution de l'inflation'.



Seule donnée macroéconomique figurant au calendrier du jour, l'indice du climat des affaires en France, calculé mensuellement par l'Insee, s'améliore légèrement pour le troisième mois consécutif en mars pour s'établir à 97 (+1pt) un niveau en deçà de sa moyenne de longue période (100).



Evalué à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, le climat des affaires augmente dans le commerce de détail et de gros, ressort stable dans les services et le bâtiment, et se replie légèrement dans l'industrie.



Du côté des valeurs, Beneteau publie un résultat net part du groupe en baisse de 37% à 92,9 millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en chute de 63,3% à 75,9 millions, mais supérieur à sa prévision.



Peugeot Invest affiche un ANR par action de 182,7 euros au 31 décembre, soit une performance dividende attaché de -22,1% sur l'année, plombée essentiellement par les chutes de 40% du cours de Stellantis et de 57% de celui de Forvia.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.