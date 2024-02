Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en rouge, la baisse des taux va attendre dit la Fed information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 11:16









(CercleFinance.com) - LaBourse de Paris cède près de 0,8% ce matin, autour des 7595 points, la marché accusant le coup après que la Fed a mis en avant hier soir sa volonté de temporiser et de ne pas précipiter les baisses de taux.



Si, comme anticipé, la banque centrale a maintenu ses taux inchangés, le discours de Jerome Powell a douché les espoirs d'un assouplissement monétaire dès le mois de mars.



'La Fed confirme son pivot mais ne veut pas faire d'erreur en baissant ses taux directeurs trop vite', analyse Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



La réaction des marchés 'futures' a été tranchée, puisque seulement 35% des traders anticipent désormais une baisse de taux en mars selon l'outil FedWatch, alors qu'ils étaient 73% à le faire il y a un mois.



'Il va falloir que le marché comprenne que les taux vont baisser moins et plus tardivement que prévu', prévient Christopher Dembik , conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Cela risque d'engendrer, a minima, de la volatilité', souligne-t-il.



L'indice VIX de la volatilité a d'ailleurs bondi hier après-midi à New York jusqu'à 14,3, au plus haut depuis la mi-janvier, c'est-à-dire pendant la correction du début d'année.



L'absence de soutien de la Fed a plombé Wall Street mercredi, l'indice S&P 500 ayant chuté de 1,6% hier soir pour afficher sa pire performance depuis septembre dernier.



Alors que les publications des géants technologiques ont jusqu'ici été fraîchement reçues, renforçant le pessimisme des investisseurs, les annonces d'Apple, Amazon et Meta revêtiront une importance particulière ce soir.



En attendant, sur le front des statistiques, l'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est redressé de 42,1 en décembre à 43,1 en janvier, continuant toutefois de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur.



L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, a quant à lui grimpé de 44,4 en décembre à 46,6 en janvier, son plus haut niveau depuis dix mois, et signale un ralentissement de la contraction du secteur pour un troisième mois consécutif.



Enfin, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,8% en janvier 2024, en légère baisse donc après celui de 2,9% de décembre 2023, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Notons que malgré le report de la perspective de baisses de taux aux Etats-Unis, le dollar continue de faire preuve de vigueur face à l'euro, à 1,07$/euro.

De son côté, le Brent cède 0,5%, autour des 81,2$ le baril.



Enfin, dans l'actualité des sociétés françaises, Dassault Systèmes publie un BNPA non-IFRS de 1,20 euro sur l'année 2023, en hausse de 12% à taux de change constants, 'soit un doublement en cinq ans comme initialement annoncé', malgré une marge opérationnelle ajustée en retrait d'un point à 32,4%.



BNP Paribas publie pour l'année 2023 un résultat distribuable de 11,2 milliards d'euros, en croissance de 10,2% et en ligne avec son objectif, le groupe mettant en avant une progression des revenus, un effet de ciseaux positif et un coût du risque bas.



Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe en hausse de 23% à 60,2 millions d'euros au titre de 2023, avec une marge opérationnelle courante en amélioration de 0,3 point à 7,8% et un chiffre d'affaires global en croissance de 7% à 1,41 milliard (HT).



Canal+ confirme avoir soumis au conseil d'administration de MultiChoice une lettre contenant une offre indicative non contraignante en vue d'acquérir la totalité des actions ordinaires émises de MultiChoice qu'il ne détient pas encore.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.