Paris: en repli vers 7115Pts malgré les 9% du Nikkei

(CercleFinance.com) - Après deux séances de fortes baisses (-1,6% vendredi, puis -1,4% lundi à 7149 points) pour le CAC40, la Bourse de Paris enregistre un nouveau repli de 0,5% ce mardi vers les 7115Pts, malgré le net redressement de près de 9% du Nikkei.



Pour rappel, l'heure était largement à la chute sur les places mondiales lundi, comme l'a illustré en particulier le plongeon de plus de 12% de Tokyo, suivi de chutes des indices européens et américains, sur fond d'angoisse à propos de l'économie américaine.



'Malgré la faiblesse des dernières données sur le marché du travail, nous estimons qu'un atterrissage en douceur reste l'issue la plus probable pour l'économie', tempère Stephen Brown, économiste en chef adjoint pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics.



'Néanmoins, le risque d'un atterrissage brutal a augmenté, tandis que la réaction désordonnée du marché -si elle se maintient- pourrait inciter la Fed à assouplir sa politique plus rapidement que prévu', poursuit-il.



Au chapitre des statistiques du jour, on a pris connaissance ce mardi des commandes à l'industrie allemande, puis les ventes de détail dans la zone euro dans la matinée. On attend les chiffres de la balance commerciale des Etats-Unis en début d'après-midi.



Après avoir baissé cinq mois de suite (dont -1,7% en mai), les commandes en volume dans l'industrie allemande ont rebondi de 3,9% en juin 2024 par rapport au mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Entre mai et juin 2024, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, après des hausses de 0,1 % le mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, Vallourec annonce la réalisation de l'acquisition par ArcelorMittal de l'intégralité de la participation des fonds Apollo dans le fabricant de tubes, pour un prix d'achat total de 955 millions d'euros.



L'assureur-crédit Coface a dévoilé un résultat net part du groupe en hausse de 10,4% à 142,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, pour un chiffre d'affaires en repli de 3,8% à 922,7 millions (-3,1% en organique).



Airbus a présenté ses chiffres de commandes et de livraisons pour le mois de juillet 2024. L'avionneur indique avoir réalisé 77 livraisons auprès de 40 clients au cours du mois. Dans le même temps, il a enregistré 59 commandes brutes. Depuis le début de l'année, Airbus a réalisé 400 livraisons, à 70 clients.



TotalEnergies a cédé sa participation de 50% dans Total PARCO Pakistan Limited (TPPL) au groupe de négoce de produits pétroliers Gunvor, . TPPL dispose d'un réseau de distribution de plus de 800 stations-service au Pakistan, ainsi que d'activités logistiques et de lubrifiants.





