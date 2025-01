Paris: en repli modéré, fait fi de la plongée du Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 17:52









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette première séance un repli de 0,27%, à 7906 points, atténuant ainsi largement ses pertes après avoir lâché près de 1% dans la matinée, vers 7850 points.



L'indice parisien est pénalisé par Schneider Electric (-9,2%) et Legrand (-6,7%).



Les déboires du Nasdaq (-3%) épargnent notre indice qui n'est pas exposé aux valeurs 'I.A'. Pour rappel, le Nasdaq pâtit de la présentation par DeepSeek, une start-up chinoise, d'un grand modèle de langage (LLM) décrit comme aussi performant que ChatGPT, le célèbre assistant conversationnel d'OpenAI, mais bien moins coûteux à déployer.



DeepSeek a été développé sur des serveurs équipés de puces 'classiques' et bon marché, contrairement aux GPU 'RTX' puis 'Blackwell' de Nvidia (à 70.000$ l'unité 'double GPU') qui perd près de 15%.



SI l'indice parisien limite la caisse aujourd'hui, il va être confronté à plusieurs tests importants au cours des jours à venir et la prudence s'impose à l'approche des résultats trimestriels des poids lourds technologiques américains et des réunions de politique monétaire des grandes banques centrales.



Ainsi, Microsoft, la deuxième capitalisation boursière mondiale derrière Nvidia, publiera ses comptes mercredi soir, en même temps que Tesla et Meta, avant qu'Apple en fasse de même jeudi soir.



Pas moins de 102 composantes de l'indice S&P 500 aux Etats-Unis et 53 société de l'indice Europe STOXX 600 qui dévoileront leurs performances financières dans les jours qui viennent.



La semaine sera également marquée par la réunion de politique monétaire de la Fed mardi et mercredi, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) suivra jeudi.



Aucun changement de taux n'est attendu du côté de la banque centrale américaine, mais les commentaires de son patron, Jerome Powell, seront suivis de près alors que le nouveau président Donald Trump a clairement fait comprendre qu'il allait demander à l'institution de baisser ses taux.



Alors que la BCE dispose de plus de marge de manoeuvre dans son cycle d'assouplissement monétaire, les marchés se demandent si elle adoptera un taux conciliant qui aiderait à conforter le récent redressement des marchés.



'A court terme, la BCE est la seule à même de redonner de l'allant à la reprise de la zone euro via le cycle du crédit', rappelait récemment Bruno Cavalier, l'économiste en chef d'Oddo BHF.



Sur le front des statistiques, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont augmenté pour le deuxième mois consécutif en décembre (de +3,6% à 698.000 unités), une hausse qui s'est accompagnée d'un rebond du prix des biens à 427.000 dollars, contre 402.500 le mois précédent, tandis que le prix de vente moyen s'est accru à 513.600 dollars, après 485.000 dollars en novembre.



Au rythme actuel, il faudrait 8,5 mois pour épurer les stocks de logements sur le marché, qui atteignaient 494.000 unités en décembre.



En Europe, le climat des affaires en Allemagne s'est amélioré plus que prévu en janvier, montre lundi l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, ce qui ne signifie pas pour autant que la première économie d'Europe est sortie de l'ornière.



Cet indicateur, calculé à partir d'un échantillon d'environ 9.000 entreprises, est ressorti à 85,1 ce mois-ci contre 84,7 en décembre, alors que les analystes l'attendaient inchangé.



'En dépit de la hausse de cet indicateur, l'économie allemande est clairement toujours à la peine', réagit Franziska Palmas, économiste chez Capital Economics.



'L'indice évolue encore à des niveaux très faibles en comparaison de ceux qui prévalaient avant la pandémie et est consistant, à première vue, avec une contraction marquée du PIB', prévient l'économiste.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds à 10 ans se détendent de -6,7Pts vers 4,55%, tandis que le Bund de même échéance se détend de 2,5Pts vers 2,515% et l'OAT de -2,3Pts à 3,2810%, soit un spread Bund/OAT stabilisé autour des 78 pts.



Enfin, le Brent s'effrite de -1,4 à Londres, à 77,3$ le baril tandis que l'euro est stable face au billet vert, à 1,05$.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.