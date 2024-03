Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en repli limité avant une semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 17:58









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève cette première séance de la semaine sur un repli limité de 0,2%, à 8148 points, notamment pénalisée par les reculs de Teleperformance (-2,4%) ou Pernod Ricard (-1,6%).



La semaine qui débute sera ponctuée par les réunions de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales, dont celle de la Fed... mais elle ne devrait pas, a priori, pas donner lieu à des surprises.



Les marchés resteront néanmoins à l'affût de la moindre indication révélatrice sur le calendrier des baisses de taux d'intérêt à venir (et qui pourraient se limiter à 3 cette année).



Bon nombre d'analystes estiment que la banque centrale pourrait réviser à la hausse ses perspectives en matière de croissance économique et d'inflation, signifiant par là qu'il n'y a toujours pas d'urgence à réduire les taux.



'Si le marché en vient à s'attendre à moins de baisses de taux, ou si des hausses commencent à être intégrées (un risque très faible à notre avis), les cours des actifs risqués subiraient un réajustement prononcé', prévient Nanette Hechler-Fayd'herbe, stratège chez Lombard Odier.



Outre la Fed, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque Nationale Suisse (BNS) se réuniront aussi cette semaine, et là encore aucun changement sur les taux n'est attendu pour ces deux banques centrales.



La surprise pourrait venir de la Banque du Japon (BoJ), à qui des rumeurs de marchés prêtent l'intention de normaliser sa politique monétaire en remontant le loyer de l'argent et en mettant fin aux taux négatifs.



A l'instar des autres places européennes, le marché parisien a signé une série haussière inédite de 20 semaines ces trois derniers mois, une dynamique qui lui a permis de grimper encore de 1,7% la semaine passée et d'établir de nouveaux plus hauts historiques.



Une euphorie qui fait dire aux analystes de Robeco que les actions de la zone euro 'défient la gravité' malgré un climat économique de 'stagnation' mais 'de plein emploi'.



Dans ce contexte, les investisseurs seront particulièrement attentifs, jeudi, à la publication des indices PMI préliminaires des grandes économies du Vieux Continent.



'Du point de vue du cycle économique, une reprise naissante du cycle manufacturier mondial pourrait particulièrement profiter à l'Europe et générer de la valeur', reconnaît le stratégiste Peter van der Welle.



Robeco note que les marchés d'actions européens semblent avoir d'ores et déjà intégré une reprise complète de l'industrie manufacturière, qui n'a pas encore eu lieu et qui pourrait très bien ne pas se produire.



Du coté des statistiques du jour, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,6% en février 2024, contre 2,8% en janvier, et celui de l'Union européenne à 2,8% après 3,1%, selon Eurostat.



Selon les premières estimations, la zone euro a enregistré un excédent de 11,4 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en janvier 2024, contre un déficit de 32,6 milliards d'euros en janvier 2023.



Les marchés obligataires poursuivent leur dégradation avec +2Pts sur les Bunds et +1,5Pt sur nos OAT (à 2,892%) et +3,5Pts sur les T-Bonds US à 4,34%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies annonce avoir signé un accord pour acquérir 100 % de Talos Low Carbon Solutions (TLCS), une entreprise américaine pionnière du secteur du captage et du stockage du carbone.



TotalEnergies a aussi annoncé s'associer à sept grandes entreprises internationales pour créer une coalition internationale visant à soutenir le développement de la filière industrielle et l'utilisation d'e-gaz (e-NG), un gaz naturel de synthèse produit à partir d'hydrogène renouvelable et de CO2.



Thales annonce qu'elle va équiper l'Aéroport International Cibao, en République Dominicaine, d'un nouveau système de radar de contrôle du trafic aérien.



Enfin, Fnac Darty annonce le lancement d'une offre d'obligations senior à échéance 2029 de 500 millions d'euros et une offre de rachat en numéraire de ses obligations senior existantes à échéance 2024 et 2026.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance.