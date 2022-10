Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: en repli avant les premiers résultats US information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 11:26









(CercleFinance.com) - En retrait d'environ 0,7% vers 5798 points, le CAC40 débute la séance en baisse dans le sillage de la séance de la veille pour l'ensemble des places mondiales où ont pesé un contexte préoccupant.



'Les perspectives macroéconomiques continuent de nuire au sentiment de marché', explique la banque d'investissement londonienne Liberum, après une séance qui a vu le FTSE 100 se contracter de 0,5% et le Stoxx ex-UK de 0,4%.



De même, les Bourses asiatiques se montraient moroses ce matin, Capital Economics pointant l'annonce par les États-Unis de nouvelles restrictions sur les exportations de technologies vers la Chine vendredi dernier.



'Il s'agit d'une autre fissure dans une relation de plus en plus fracturée avec les États-Unis, qui, selon nous, sera un vent contraire majeur pour les marchés boursiers chinois à long terme', prévient le bureau d'analyse.



Sur le front des valeurs, Sanofi fait part de résultats positifs de dernière heure d'un essai de phase III cherchant à évaluer son Dupixent chez des enfants âgés d'un à 11 ans atteints d'oesophagite à éosinophiles active.



Vinci annonce avoir participé à la dernière levée de financement de H2 Mobility à hauteur de 10 millions d'euros aux côtés du Clean H2 Infra Fund, premier fonds mondial pour l'hydrogène bas carbone, dont il est un investisseur de référence.



Getlink annonce que Le Shuttle, son service de navettes pour véhicules de tourismes, en a transporté 203.491 sous la Manche au mois de septembre, soit une hausse de 50% par rapport à la même période de l'année précédente.



Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Carrefour, assortie d'un objectif de cours inchangé de 20 euros. Alors que les résultats trimestriels du distributeur seront présentés le 26 octobre, Oddo anticipe d'ores et déjà un CA en hausse de 16 % au titre du 3e trimestre.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.