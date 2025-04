Paris: en recul modéré avant les annonces de Trump information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 17:50









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli modéré de 0.22%, à 7858 points, pénalisée par Airbus (-3,2%), Teleperformance (-2,7%) ou encore Société Générale (-1,7%).



Outre-Atlantique, la Bourse de New York est en position d'attente avant le discours très attendu de Donald Trump prévu dans l'après-midi (22h en France). Le Dow Jones grappille 0.2% tandis que Nasdaq et S&P500 sont à l'équilibre.



Sur le front des statistiques, le secteur privé américain a créé 155.000 emplois au mois de mars dans le privé le mois dernier, un chiffre supérieur aux attentes (consensus : 119.000 après les 84.000 de février).



'En dépit de l'incertitude politique actuelle et du moral en berne des consommateurs, le message est le suivant: les chiffres du mois de mars sont bons du point de vue de l'économie et des employeurs de toutes les tailles, même si tous les secteurs ne sont pas forcément concernés', explique Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.



Les métiers liés aux services sont en effet les plus dynamiques, tandis que d'un point de vue géographique le Nord-Est et le Midwest se sont révélées être les régions les plus actives en termes d'emploi.



La parution de l'enquête ADP intervient à deux jours du rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail (NFP).



Pour la publication de vendredi, les économistes prévoient en moyenne 185.000 créations d'emplois non agricoles en mars, contre 151.000 le mois précédent, pour un taux de chômage inchangé à 4,1%.



Toute l'attention des investisseurs est braquée vers les Etats Unis où Donald Trump doit s'exprimer dans la soirée afin de clarifier sa position au sujet des droits de douane qu'il compte mettre en place.



Si l'homme d'affaires new-yorkais a promis que ce fameux 'Jour de la Libération' permettrait de mettre en place un 'système magnifique et simple', d'autres observateurs s'inquiètent de ses répercussions.



Les éditorialistes de 'The Economist' prévenaient récemment que les mesures envisagées par l'administration américaine risquaient de faire plonger le commerce international dans le 'chaos' le plus complet.



Le locataire de la Maison-Blanche pourrait présenter des mesures graduelles et ciblées, et non un nouveau plan universel comme le redoutaient initialement les analystes.



Il n'empêche, les valeurs les plus exposées à l'international comme l'automobile, le luxe ou la pharmacie pourraient être pénalisées par ces annonces, jugent les analystes d'UBS.



'Nous estimons que celles-ci pourraient encore chuter de 10% si leurs prévisions de résultats venaient à être revues à la baisse', estime la banque suisse.



D'après les stratèges de Deutsche Bank, la mise en place de surtaxes douanières généralisées pourrait provoquer un choc 'énorme' avec des conséquences importantes pour l'économie mondiale.



Selon leurs calculs, une politique protectionniste pénaliserait la croissance américaine, qu'ils envisagent autour de 2,3% cette année, de 100 à 120 points de pourcentage, avec une inflation qui repartira à la hausse.



Concernant l'Europe, l'application d'un tarif de 20% sur tous les biens, en plus des tarifs automobiles de 25,% annoncés, pèserait sur la croissance du Vieux Continent de 0,3% à 0,6% cette année.



Par ailleurs, il est probable que l'instauration de ces nouveaux droits de douane soient suivis par des mesures de représailles et de rétorsion de la part de la Chine, de l'Union européenne, ou du Canada, provoquant une nouvelle escalade dans la guerre commerciale.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans se figent vers 4,716% (contre 4,13% au plus bas) tandis que les Bunds de même échéance se retendent de +3,3Pts vers à 2.713% et les OAT affichent +2,5Pts à 3.424%.

L'Or reste dans de hautes eaux vers 3.125$, le baril de Brent est stable, autour des 74.5$ à Londres.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Legrand fait part de l'acquisition de Computer Room Solutions (CRS), un acteur australien de premier plan dans la conception, le développement, la fabrication et la mise en service d'infrastructures salle blanche des centres de données.



Crédit Agricole SA indique avoir été autorisé par la BCE à franchir le seuil de 10% du capital de Banco BPM et donc à détenir une participation allant jusqu'à 19,9%, conformément à sa stratégie en tant qu'investisseur de long terme et partenaire de Banco BPM.



Alstom annonce avoir obtenu un financement public de 2,4 millions d'euros pour le développement de la Plateforme d'Automatismes Intelligente et Innovante pour la Sécurité & la Digitalisation par Architecture Intégrée d'eXécution (projet nommé PAIISDAIX).



Enfinn, TotalEnergies confirme avoir finalisé l'acquisition de VSB Group, développeur éolien et solaire en Europe (notamment en Allemagne) et de SN Power, développeur de projets d'hydroélectricité en Afrique (notamment en Ouganda).







