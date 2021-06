Paris : en recul malgré la publication d'IHS Markit

(CercleFinance.com) - L'indice parisien affiche un recul de 0,4%, à 6585 points, malgré la publication d'IHS Markit qui a dévoilé un indice flash composite de l'activité globale dans l'Hexagone de 57,1 en juin, contre 57 en mai - soit son plus haut niveau depuis juillet 2020.

Ce chiffre témoigne à nouveau d'une forte expansion de l'activité du secteur privé. En effet, l'assouplissement des restrictions sanitaires a entraîné la plus forte expansion de l'activité depuis avril 2018 dans les services, tandis que la production des fabricants a également augmenté à un rythme soutenu, malgré un ralentissement par rapport à mai.

'Les entreprises ont toutefois de nouveau signalé de fortes difficultés d'approvisionnement en juin ainsi qu'une répercussion de la hausse des coûts sur les prix à la consommation', note cependant Joe Hayes, senior economist à IHS Markit.

Chez Oddo, on estime de plus que 'le risque sanitaire paraît modeste', grâce à la vaccination et aux conditions météorologiques estivales, ce qui pourrait 'entretenir l'optimiste des directeurs d'achats'.

Dans ce contexte, les investisseurs suivront avec attention les composantes liées à l'inflation, afin de savoir si la BCE conserve les mains libres dans la conduite de sa politique monétaire.

'Les pressions en termes prix seront scrutées de près mais il est possible que la récente chute des cours des matières premières allègent les tensions au niveau des coûts à la production, même si les problèmes logistiques demeurent', renchérit Deutsche Bank.

A Wall Street, les marchés d'actions américains ont aligné une seconde séance de hausse hier, mais avec des écarts bien plus modestes qu'à l'issue de la journée de lundi.

Si le Dow Jones s'est contenté d'une hausse de 0,3% après les 1,7% repris la veille, le Nasdaq a toutefois signé une progression bien plus nette (+0,8%), soutenu par les GAFAM, dont Apple (+1,5%) et Microsoft (+1,1%).

L'indice de volatilité VIX associé au S&P 500 est lui retombé de 7% et les taux longs se sont détendus de deux points de base, vers 1,465%, ce qui constitue un souci en moins pour les investisseurs pour le moment.

Du côté des valeurs françaises, Pernod Ricard anticipe désormais une croissance organique du résultat opérationnel courant pour l'exercice 2020-21 d'environ 16%, à comparer à un objectif de croissance interne du ROC d'environ 10% présenté le 22 avril dernier. Le titre a d'ailleurs signé un nouveau record absolu au-delà de 187E.

Capgemini Invent a annoncé l'intégration des deux marques frog et Cambridge Consultants, qui ont rejoint le groupe dans le cadre de l'acquisition d'Altran, et 'renforcent Capgemini Invent en matière d'innovation, de design et de transformation'.

Enfin, Holcim, filiale de LafargeHolcim, indique avoir construit la première école au monde en impression 3D, dans le district de Salima, au Malawi. Les murs de l'école ont pu être imprimés en 'seulement 18 heures'. La société se dit 'impatiente d'étendre cette technologie à l'ensemble de la région, avec des projets déjà en cours au Kenya et au Zimbabwe'.