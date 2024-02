Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en recul, l'inflation américaine alourdit la tendance information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 17:51









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 0,84%, à 7625 points, la forte hausse de Michelin (+6,9%) ne parvenant pas à contrebalancer les replis marqués d'URW (-4,1%), STMicro (-3,5%), Teleperformance (-3%) ou encore Alstom (-2,6%).



L'indice parisien a creusé ses pertes à partir de 14h30 et la parution des chiffres de l'inflation américaine : les prix à la consommation ont progressé de 0,3% (contre +0,2% estimé) en janvier, soit 3,1% en rythme annuel (contre 3,4% le mois précédent).



Le taux d'inflation sous-jacent 'core' (hors produits alimentaires et énergie) ressort à +0,4% le mois dernier (au-dessus de la prévision médiane de +0,3%), soit un taux annuel d'inflation 'core' inchangé à 3,9%.



Les investisseurs espéraient que l'indice des prix à la consommation ressortirait juste au-dessous du seuil psychologique des 3% sur un an.



Depuis quelques semaines, l'évolution de l'inflation constituait un moindre facteur de préoccupation pour les investisseurs, davantage focalisés sur la vigueur de l'activité et les bons résultats des entreprises.



Mais la vigueur une inflation plus persistante qu'anticipée conduit les investisseurs à repousser l'horizon d'une première baisse des taux de la Réserve fédérale (moins de 50% désormais pour le mois de mai).



'Le marché va devoir patienter avant de voir le 'pivot'. Ce ne sera certainement pas en mars et ça semble être de moins en moins probable au mois de mai', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



Dans ce contexte, le rendement des T-Bonds fait un bond de +11Pts 4,2820% (+45Pts depuis le 1er février), tandis que le Bund de même échéance évolue autour des 2,39% (+1 pt).



Cette hausse des rendements propulse le dollar face à l'euro, vers 1,0715$.



L'Or souffre naturellement de la fermeté du billet vert et lâche -1,5% vers 1993$ l'once.



Inversement, le Brent tutoie gagne 0,8%, vers 82,7$ le baril à Londres.



Publié plus tôt dans la matinée, l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne se redresse nettement et gagne encore 4,7 points en février pour s'établir à +19,9 : il s'agit en réalité des 'perspectives' (2/3 des chefs d'entreprises misent tout sur la baisse des taux de la BCE cet été) car pour la 'situation présente', le ZEW continue de se dégrader : -4,4 points à -81,7, plus bas depuis juin 2020.



En France, le taux de chômage en France (hors Mayotte) au sens du BIT (Bureau international du travail) est ressorti à 7,5% de la population active au dernier trimestre 2023, stable par rapport au troisième trimestre dont l'estimation est rehaussée de 0,1 point à 7,5%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Fnac Darty annonce que la Supreme Court de Londres a clos définitivement le contentieux lié à la cession de Comet Group Limited en 2012.



Wendel a démenti mardi toute entrée au capital du groupe de courtage d'assurance Diot-Siaci, affirmant n'avoir conclu aucune transaction sur le capital de l'entreprise.



Le Groupe Airwell annonce prendre une participation de 13% dans Synerpod, une start-up française qui vise à massifier la rénovation énergétique de l'habitat collectif et individuel.



Air Liquide annonce avoir signé un accord d'achat d'électricité virtuel à long terme avec Statkraft, le plus grand producteur d'énergie renouvelable en Europe.



Enfin, l'action Believe gagne près de 20% pour se rapprocher du niveau correspondant au prix proposé par un consortium en vue de la prise de contrôle du groupe.





