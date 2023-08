Paris: en nette progression, le secteur du luxe en renfort information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 16:12

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 1,8% autour des 7455 points, tirée par le secteur du luxe, avec +4% pour Hermès, +3,9% pour LVMH et +3% pour L'Oréal et Kering.



Les quatre valeurs du luxe signent les plus fortes hausse du CAC.



Très attendus, les chiffres sur l'inflation US parus en début d'après-midi montrent que les prix à la consommation n'ont que légèrement augmenté le mois dernier outre-Atlantique, en raison notamment d'un repli des coûts de l'électricité et des véhicules d'occasion, signe d'une modération des pressions sur les prix.



Le Département américain du Travail fait part d'une hausse des prix à la consommation (CPI) de seulement 0,2% en juillet, tout comme au mois de juin.



Sur un an, le CPI affiche une augmentation de 3,2%, contre +3% le mois précédent, mais ce chiffre se situe en ligne avec le consensus.



Dans ce contexte, le rendement du 10 ans américain repasse sous la barre des 4%, tandis que le bunds allemand, à 2,49% ce matin, se détend vers 2,47%.



Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,5% face au billet vert, à 1,1040 $.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Viel & Cie affiche un chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de 553,7 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2023, en croissance de 12,1% à cours de change courants et de 13,4% à cours de change constants.



Alstom annonce la confirmation, par le Département des Transports de l'Etat américain du Connecticut (CTDOT), d'une commande de 60 voitures à un niveau, d'une valeur d'environ 285 millions d'euros (soit environ 315 millions de dollars).



Getlink, l'opérateur du tunnel sous la Manche, indique que son Shuttle Freight a transporté 97.577 camions au mois de juillet, un nombre en chute de 16% en comparaison annuelle, dans un contexte de consommation ralentie des ménages britanniques.



Enfin, Dans le cadre du contrat signé par l'Indonésie en février 2022 pour l'acquisition de 42 Rafale, Dassault Aviation annonce l'entrée en vigueur ce jour de la deuxième tranche de 18 Rafale, portant ainsi à 24 le nombre d'avions en commande à ce stade.