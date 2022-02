Paris: en nette progression avec la détente des taux information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 17:50

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris s'arroge 1,46% à la clôture, à 7.130 points, dans le sillage d'une nouvelle progression des indices new-yorkais, autour de +1,2% pour le S&P500, +1,4% pour le Nasdaq (à 14.400) et +0,9% pour le Dow Jones.



L'Euro-Stoxx50 n'est pas en reste avec près de +1,8% (ce qui le replace au-dessus des 4.200), le DAX affichant de son côté un gain de +1,5%.



Les indices profitent d'une détente des taux de -4Pts sur les OAT et les Bunds, -6Pts sur les BTP italiens, la 1ère 'significative' depuis des semaines.



Les rendements des bons du Trésor américain se replient direction de 1,93% sur le 10 ans (2,235% sur le '30ans') après avoir atteint un peu plus tôt un nouveau plus haut de deux ans, à presque 1,97% mardi après-midi.



Côté chiffre, les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont augmenté de 2,2% en décembre 2021 en rythme séquentiel, après une progression de 1,7% en novembre (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale), selon le Département du Commerce.



De leur côté, les ventes des grossistes américains se sont accrues de 0,2% en décembre. Le ratio stocks sur ventes s'est établi à 1,25, à comparer à un ratio de 1,28 pour la période correspondante un an auparavant.



De manière générale, les investisseurs semblent vouloir conserver une forme d'optimisme à la veille de la publication du 'CPI' (l'inflation) aux États-Unis.



Attention toutefois, car un chiffre plus élevé que prévu des prix à la consommation au mois de janvier pourrait s'avérer négatif pour les actifs à risque en renforçant la probabilité d'un sévère tour de vis de la Réserve fédérale à l'issue de sa réunion du mois prochain.



Sur le FOREX, l'Euro reprend +0,25% vers 1,1430/$, l'Or grappille +0,4% vers 1.836$.



Dans l'actualité des valeurs françaises, Stellantis se détache avec +4% devant Saint Gobain (+3,9%) et ST-Micro (+3,8%).



Amundi gagne +5% sur le SBF120, le groupe affichant un résultat net ajusté record, en hausse de 37% à plus de 1,31 milliard d'euros au titre de l'année 2021, niveau de profitabilité qui résulte de revenus nets en progression de 23,5% pour une augmentation de 14,4% des charges d'exploitation.



Alstom (+1%) indique avoir reçu une commande de 100 millions d'euros pour livrer à Västtrafik 40 nouveaux tramways qui seront mis en service dans la ville de Göteborg, en Suède, commande liée à une option du contrat initial de 2016.



Enfin, TotalEnergies (+2,1%) a annoncé mercredi la mise en place de deux mesures de solidarité visant à aider ses clients les plus touchés par la hausse des prix du pétrole et du gaz.



Le groupe énergétique a notamment décidé de proposer un 'chèque' de 100 euros à ses clients gaz les plus modestes, qui avaient déjà bénéficié des 'chèques énergie' versés par le gouvernement en 2021.