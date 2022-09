Paris: en nette hausse avant les annonces de la Fed information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 17:28

(CercleFinance.com) - Après un petit trou d'air à l'ouverture (-1,2% vers 5.915), le Bourse de Paris a inversé la vapeur et s'apprête à finir la séance au plus haut, sur un gain de 0,8%, non loin des 6.130Pts (plus de 100Pts repris), comme si les investisseurs jouaient le 'fait accompli' d'une hausse de 75Pts des taux US.



Après avoir débattu pendant deux jours de l'évolution de l'inflation et des risques entourant la croissance, les responsables de la banque centrale devraient décider, ce soir, de relever les taux de 75 points de base pour la troisième fois consécutive.



La décision sera rendue publique dans un communiqué diffusé à 20h00 (heure de Paris) et accompagnée de nouvelles prévisions économiques, avant une conférence de presse de Jerome Powell.



Le patron de la Fed sera attendu sur deux points: les 'dots' - autrement dit les prévisions de la banque centrale sur l'évolution des taux - et ses anticipations en matière d'inflation.



Le volet géopolitique semble ignoré par les marchés alors que le risque d'escalade du conflit en Ukraine se précise : Vladimir Poutine pourrait envoyer plusieurs centaines de milliers d'hommes supplémentaires en Ukraine (300.000 réservistes mobilisés) et annonce un référendum d'autodétermination dans le Donbass tandis que l'Europe entend s'impliquer beaucoup plus militairement en faveur de Kiev (la France fournirait plusieurs dizaines de chars Leclerc et une assistance technique qui pourrait s'effectuer 'sur le terrain').



Tokyo a perdu 1,2% mercredi, dans le rouge pour le deuxième jour d'affilée, en dépit d'un fléchissement du yen censé favoriser les exportations japonaises.



Sur le marché du pétrole, les cours du pétrole se redressent de +2% vers 93$ à Londres.



Côté chiffres, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué moins que prévu, de -0,4% en août par rapport à juillet, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). En rythme annualisé, elles s'établissent ainsi à 4,80 millions d'unités.



La NAR précise que sur un an, le stock de logements invendus a augmenté pour s'établir à 1,28 million à fin août, soit 3,2 mois de stock au rythme actuel des ventes.

Le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 7,7% par rapport à la même période un an plus tôt, à 389 500$.



Les stocks américains de pétrole brut, d'essence et de produits distillés ont tous augmenté la semaine dernière, montrent des données

publiées mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Les stocks de brut ont augmenté de 1,1 million de barils à 430,8 millions de barils lors de la semaine du 16 septembre, tandis que les réserves d'essence ont affiché une hausse de 1,6 million de barils d'une semaine sur l'autre.



Pour ce qui concerne les stocks de produits distillés, qui incluent le fioul domestique, ils ont eux augmenté de 1,2 million de barils.

Le taux d'utilisation des capacités des raffineries s'est intensifié, passant à 93,6% contre 91,5% la semaine précédente.



Les cours du pétrole, qui étaient orientés à la hausse avant la parution de ces chiffres, sont repartis dans le rouge en réaction au gonflement des stocks. Quelques minutes après les annonces de l'EIA, le brut léger américain perdait 0,6% à 83,3 dollars le baril.



A 0,9875$ pour 1 euro, le dollar poursuit sa remontée (+1%) face à la monnaie unique, les cambistes ayant très mal encaissé hier le choc des prix producteurs en Allemagne, qui ont fait ressortir un taux historique de 45,8% au mois d'août.



Le marché obligataire traverse, lui, un épisode de forte tension des taux qui ont franchi hier des sommets vieux de plus d'une décennie, en Europe comme aux Etats-Unis.

Et les rendements plafonnent un peu ce mercredi avec -3Pts sur les T-Bonds à 3,54% (après un nouveau zénith annuel mardi) et sur les Bunds (-5Pts à 1,890%) ou sur nos OAT (-5Pts à 2,445%).



Du coté des actualités sur les valeurs, Schneider Electric confirme avoir présenté une offre ferme d'achat pour les actions Aveva. Le prix de l'offre présentée est de 3 100 pence par action en numéraire. L'acquisition valorise l'ensemble du capital social, émis et à émettre d'Aveva, à environ 9 482 millions de livres sterling, sur une base entièrement diluée, ce qui équivaut à une valeur d'entreprise de 10 154 millions de livres sterling.



Casino (-3,4%) a reçu les autorisations pour la cession de GreenYellow. Cette opération valorise les capitaux propres de GreenYellow à 1,1 milliard d'euros. Le produit de cette cession pour le groupe Casino, déduction faite du montant réinvesti, s'élèvera ainsi à 600 millions d'euros.



Vallourec (+8%) a signé un accord, d'une durée de dix ans, avec la compagnie pétrolière Saudi Aramco pour la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services. Cet accord comprend la fourniture de tubes de cuvelage premium ainsi que des services de gestion des stocks.