Paris: en net recul, retombe au contact des 7400 points information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 17:50

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 1,22% et achève la séance quasiment à son plus bas du jour, à 7406 points, notamment pénalisée par les replis d'Eurofins Scientific (-3,7%), Worldline (-3,3%) ou encore Teleperformance (-2,6%).



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques décevantes à l'instar de l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, calculé par S&P Global. Celui-ci s'est replié de 46 en juin à 45,1 en juillet, son plus bas niveau depuis mai 2020.



Cette dégradation résulte des baisses de la production et des nouvelles commandes, pour un quatorzième mois consécutif.



En Europe, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, calculé par S&P Global, s'est également replié pour un sixième mois, passant de 43,4 en juin à 42,7 en juillet, signalant la plus forte détérioration de la conjoncture industrielle dans l'Eurozone depuis mai 2020.



Il affiche également son plus faible niveau depuis la crise financière mondiale de 2008/2009.



Outre-Atantique, l'indice ISM manufacturier est ressorti à 46,4 en juillet (il était de 46 en juin), alors que le consensus tablait sur un rebond plus marqué de l'indice, aux abords de 46,9.



Le sous-indice des nouvelles commandes est remonté à 47,3 contre 45,6 le mois précédent, tandis que celui des prix acquittés a augmenté à 42,6 après 41,8 en juin.



Le sous-indice de l'emploi s'est quant à lui nettement détérioré à 44,4 le mois passé contre 48,1.



Le chiffre des dépenses de construction s'avère également inférieur aux attentes, à +0,5% contre +0,7% estimé.



La bonne surprise du jour provient du secteur manufacturier américain qui s'améliore en juillet. Le PMI S&P Global s'est établi à 49,0 pour le mois écoulé, contre 46,3 en juin.



Outre les statistiques, la journée a été ponctuée par de nombreuses publications de trimestriels de poids lourds américains de la trempe de Caterpillar (mieux qu'attendu), Merck ou Pfizer. Les résultats d'AMD et Starbucks sont attendus après la clôture de New York. Sur le Vieux Continent, ce sont notamment HSBC, BP, Diageo et Daimler qui ont présenté leurs performances ce matin.



Les marchés obligataires reprennent leur glissade après une entame de séance positive : le rendement du Bund allemand à dix ans a se tend de +5,3Pts à 2,518%, nos OAT de +5,5Pts à 3,085%, les T-Bonds US de +9,2Pts à 4,05% (ce matin, le rendement des Treasuries se détendait non loin de 3,95%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Atos (-4%) annonce avoir conclu un accord d'option de vente avec EP Equity Investment (EPEI), prévoyant des négociations exclusives pour lui vendre sa filiale qui détiendra son activité Tech Foundations (TFCo) à l'issue de la réorganisation interne en cours de finalisation.



Saint-Gobain indique avoir finalisé la cession de l'activité de palissade, barrière et terrasse de CertainTeed aux Etats-Unis à Oldcastle APG, une société du groupe irlandais CRH.



DBV Technologies publie un résultat du premier semestre 2023 en perte nette de 44,8 millions de dollars, contre une perte de 39,7 millions un an auparavant, du fait d'une augmentation des charges opérationnelles à 50,7 millions.



Enfin, Lagardère a fait savoir que la direction de Lagardère News, la société des journalistes du Journal du Dimanche (SDJ) et les organisations syndicales sont parvenues à un accord afin de mettre un terme à la grève des journalistes du JDD entamée le 22 juin après l'annonce de l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD.