Paris: en légère hausse, yeux tournés vers l'ouest

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris s'arroge près de 0,3% ce matin, à 7954 points, effaçant ainsi son repli de la veille grâce aux soutiens de Alstom (+2,5%), Legrand (+2,4%) ou encore Renault (+1,9%).



En ce milieu de semaine, les yeux se tournent vers le Congrès des Etats-Unis où doit s'exprimer cet après-midi Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.



Les traders s'attendent à ce que Powell réaffirme sa volonté de maintenir une approche prudente avant toute réduction des taux directeurs, mais ils seront quand même à l'affût du moindre indice évoquant une telle possibilité.



'Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il dévoile beaucoup d'informations concernant le processus de baisse des taux', tempère Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM



'Il devrait simplement confirmer que la banque centrale va, à un certain stade, baisser les taux mais que c'est encore trop tôt pour le faire', explique-t-il.



Outre le discours parlementaire de Jerome Powell, la journée sera marquée par la publication, dans la soirée, du Livre Beige de la Fed, qui devrait décrire une économie américaine certes en croissance, mais modeste, loin de l'euphorie récemment constatée sur les marchés d'actions.



Avant cela, les investisseurs auront pris connaissance de l'enquête ADP sur le l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis, qui sera suivie de près deux jours avant le rapport mensuel du Département du Travail.



En Europe, la matinée sera animée essentiellement par les chiffres des ventes au détail en zone euro, qui devraient confirmer que les ménages européens sont aujourd'hui plus enclins à épargner qu'à consommer.



Beaucoup de bonnes nouvelles semblent désormais intégrées dans les cours, ce qui pourrait limiter les gains des marchés boursiers, même en cas de bonnes surprises, sachant que bon nombre d'indices évoluent à des plus hauts historiques.



A tel point que certains analystes redoutent actuellement la formation d'une 'bulle' sur les marchés financiers.



'Cela pourrait d'ailleurs justifier une politique monétaire restrictive pendant un certain temps dans la mesure où des baisses de taux prématurées risqueraient de faire gonfler davantage les prix des actifs et générer une nouvelle vague de tensions inflationnistes', prévient-on chez JPMorgan.



Si elles reconnaissent que les marchés d'actions pourraient effectivement avoir besoin de faire une pause, les équipes d'eToro estiment, elles, que la hausse est soutenue par de solides fondamentaux.



'Les marchés ont tendance à suivre les tendances, ce qui signifie que les nouveaux sommets entraînent souvent d'autres sommets', rappelle ainsi Ben Laidler, stratégiste mondial pour le néocourtier israélien.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies indique avoir signé, conjointement avec son partenaire QatarEnergy, un accord portant sur l'acquisition de participations dans le bloc 3B/4B, au large de l'Afrique du Sud, auprès d'Africa Oil South Africa, Azinam et Ricocure.



Virbac annonce la signature d'un accord définitif avec ORIX Corporation pour l'acquisition de sa filiale de santé animale Sasaeah pour une valeur d'entreprise d'environ 280 millions d'euros, opération qui permet au Français de prendre une position de leader au Japon.



Enfin, Dassault Aviation a publié un CA de 4,8 milliards d'euros en 2023, contre près de 7 milliards d'euros en 2022. Le résultat net ajusté atteint quand à lui un niveau 'record' à 886 millions d'euros, contre 830 millions d'euros en 2022, grâce à la forte contribution de Thales au niveau du résultat net.







