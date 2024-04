Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en légère hausse, Teleperformance en soutien information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette première séance de la semaine sur un gain de 0,22%, à 8040 points, tirée par Teleperformance (+3,2%), Edenred (+2,7%) ou encore URW (+2,2%).



La semaine qui débute sera marquée par la saison des résultats qui entrera dans le vif du sujet aux Etats-Unis, avec notamment les résultats des titans de la tech comme Microsoft, Meta Platforms et Alphabet, qui pourraient offrir un second souffle aux marchés.



'Nous pensons que le récent contexte d'aversion au risque et la correction qui a affecté les valeurs technologiques représente une évidente opportunité d'achat avant les résultats à venir', indique Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Pour rappel, la semaine passée, Netflix a publié des chiffres globalement conformes aux attentes, ce qui n'a pas empêché le cours de l'action de décrocher de 9% après son envolée des derniers mois.



Au-delà des résultats, les investisseurs vont continuer à surveiller l'évolution de l'inflation avec la parution, vendredi, de l'indice PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix préféré de la Fed.



Avant cela, la publication - jeudi - des premiers chiffres du produit intérieur brut (PIB) américain pour le premier trimestre sera suivie de près.



Le consensus prévoit un léger ralentissement de la croissance, à 2,9%, après celle de 3,4% enregistrée au quatrième trimestre.



En attendant, les taux US flirtent toujours avec les pires niveaux de l'année même si le '10 ans' se porte mieux que ce matin avec +1,5Pt à 4,6300% contre 4,655% ce midi), le '30 ans' prenant +2Pts à à 4.73%.



Une détente se dessine en Europe avec un Bund à 2,5300% (+2,5Pts) ce matin et qui repasse sous 2,500% et nos OAT qui ont atteint les 3,05% se détendent de -2,5Pts vers 2,900%.



L'apaisement des tensions entre Israël et l'Iran plombe l'Or (-2,2% à 2.336$) et l'Argent (-4% vers 27,5$/Oz).

Le pétrole 'Brent' consolide également de -0,6% vers 86,9$, le WTI de -0,8% vers 81,5$ sur le NYMEX.

La parité Euro/Dollar évolue peu, le $ grappille 0,1% (Euro à 1,0645$).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies fait part de la décision finale d'investissement du projet Marsa LNG, dans lequel il détient une participation de 80% auprès de la compagnie nationale omanaise OQ (20%).



Dans ce cadre, Technip Energies indique avoir remporté un contrat 'conséquent' (soit entre 500 et 1000 ME) pour le développement de ce projet.



Nexans indique avoir signé avec Equinor un contrat de préparation et de réponse aux situations d'urgence, accord de quatre ans portant sur les interventions clés en main de réparation de divers systèmes de câbles d'une longueur totale de près de 3000 km.



STMicroelectronics a annoncé lundi avoir étendu son accord de fourniture de plaquettes de carbure de silicium (SiC) avec SiCrystal, une filiale du groupe industriel allemand Rohm.





