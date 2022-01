Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: en légère hausse, repasse au-dessus des 7.000 pts information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 14:59









(CercleFinance.com) - Après avoir végété autour des 6.950 pts, la bourse de Paris s'arroge désormais 0.4%, à 7.010 pts, tandis que le l'Euro-Stoxx50 est scotché à son point d'équilibre, autour des à 4.165.



La Fed a confirmé la perspective de futures hausses de taux aux Etats-Unis, ainsi que la réduction de la taille de son 'bilan'.



Chez Commerzbank, les analystes s'attendent à un premier tour de vis à l'issue de la réunion du mois de mars. 'Le FOMC a donné un signal clair en vue d'une hausse imminente des taux après sa réunion', estiment-ils.



La FED a au passage dressé un tableau relativement optimiste de l'économie américaine, et cela est confirmé par la 1ère estimation du PIB des Etats-Unis au quatrième trimestre 2021: il aurait grimpé de 6,9% d'après la toute première estimation du Département du Commerce, bien au-delà des +5% attendus par le consensus.



Les commandes de biens durables reculent en revanche de -0,9% au lieu de -0,6% attendu, mais hors transport, elles progressent de +0,4%.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage se contractent de -30.000 à 260.000, il y 1,675.000 allocataires au chômage, soit +51.000 en une semaine.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a d'ailleurs grimpé de neuf points de base à 1,87% hier, avant de refluer en direction de 1,84%, un sursaut qui peut s'expliquer par le changement de ton perceptible dans le communiqué de politique monétaire de l'institution.



Par ailleurs, les marchés restent préoccupés par la situation politico-militaire dans le Donbass, en Ukraine, et la crainte d'une offensive russe.



Dans ce contexte délicat, les titres Intel (-2,7%) et Tesla (-0,8%) sont sanctionnés en cotations avant-Bourse en dépit de la parution, hier soir, de résultats trimestriels jugés plutôt robustes.



Dans l'actualité française, les banques profitent de la fermeté affichée par la FED (écarts de +2 à +2,5%).

Inversement, Orpea chute de -10% supplémentaires vers 38E (-57% en 1 semaine), Korian perd -9% et s'enfonce nettement sous le support long terme des 20E (incursion vers 19,2E, soit -31% en 5 séances).



Valeo a annoncé, à titre préliminaire pour 2021, un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros (contre une fourchette-cible d'octobre dernier qui allait de 16,9 à 17,2 milliards), en hausse de 5% par rapport à 2020 (+6% à périmètre et taux de change constants).



STMicroelectronics (+5%) publie au titre du quatrième trimestre 2021 un résultat net en hausse de 28,9% en comparaison annuelle, à 750 millions de dollars, soit 0,82 dollar par action, ainsi qu'une marge d'exploitation améliorée de 4,6 points à 24,9%.



Maisons du Monde affiche des ventes de l'exercice 2021 de près de 1,31 milliard d'euros, soit une progression de 15,1% par rapport à l'année précédente (+13,4% à périmètre comparable), dépassant ainsi son objectif qu'il avait revu en hausse en octobre dernier.





