Paris: en légère hausse, regards tournés vers l'inflation US

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille quelque 0,3% ce matin, autour des 7415 points, une certaine prudence se faisant ressentir avant la parution, en début d'après-midi, de la statistique de l'inflation aux Etats-Unis, toujours très scrutée.



Les économistes anticipent une hausse des prix de base de 0,4% en mars, contre 0,5% en février, c'est-à-dire la confirmation du scénario d'un ralentissement très graduel de l'inflation.



Cette relative inertie a de quoi laisser la Fed dans une position inconfortable et ouvrir la voie à une nouvelle hausse de taux de 25 points de base lors de sa réunion du 3 mai prochain.



Egalement au menu du jour, les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis pourraient avoir un impact sur les cours du brut, qui n'ont cessé de se reprendre ces dernières semaines.



Plus globalement, les marchés boursiers semblent désormais manquer de carburant et les investisseurs peinent à trouver de nouveaux catalyseurs pour faire monter encore les indices, alors qu'un ralentissement économique se profile.



'L'objectif de court terme reste encore et toujours de valider durablement plusieurs clôtures de séance au-dessus de la zone des 7410 à 7440 points, afin de prolonger cette séquence haussière', estiment les équipes de Kiplink.



Le démarrage de la 'saison' des publications de résultats d'entreprises, ce vendredi, pourrait peut-être permettre de sortir les opérateurs de leur léthargie.



A ce stade, les analystes attendent en moyenne un repli de 6,8% des bénéfices par action (BPA) des sociétés du S&P 500 au premier trimestre, selon le consensus établi par FactSet.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Getlink annonce qu'Europorte, sa filiale de fret ferroviaire, s'allie à Socofer, constructeur français historique de matériel ferroviaire, pour développer un projet d'hybridation des engins de traction diesel pour les locomotives thermiques.



Capgemini annonce avoir été missionné par Prométhée, l'opérateur NewSpace français de constellations de nano-satellites pour l'observation de la Terre, pour le développement du centre de mission de sa première constellation européenne Japetus.





