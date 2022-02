Paris: en légère hausse, Orpea et Korian rebondissent information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 17:50

(CercleFinance.com) - Après avoir atteint les 7.085 points (+1%) dans la matinée, la bourse de Paris conclut la journée avec un gain plus modeste de 0,27%, à 7.028 pts.



De son côté, l'E-Stoxx50 se contentera d'une hausse anecdotique de 0,16%, à 4.127 pts.



Outre-Atlantique, les indices new-yorkais sont en hausse: le Dow Jones gagne 0,5%, le Nasdaq progresse de 0,6% tandis que le S&P500 progresse de 0,4%.



Les derniers chiffres US ne sont pourtant pas favorables : le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement accru au mois de décembre 2021, pour s'établir à 80,7 milliards de dollars, à comparer à 79,3 milliards pour le mois précédent (révisé de 80,2 milliards en estimation initiale), selon le Département du Commerce.



Cette dégradation modeste de 1,8% d'un mois sur l'autre reflète une augmentation de 1,6% des importations américaines de biens et services, à 308,9 milliards de dollars, un peu plus forte que celle des exportations (+1,5%) à 228,1 milliards.



Commerce extérieur toujours, cela va mal pour la France dont la balance commerciale accuse un déficit de 11,32 milliards d'euros au titre de décembre 2021, à comparer à un déficit de 9,76 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes: le total annuel se solde par un record de -84,5MdsE.



Ce creusement sensible d'un mois sur l'autre reflète un tassement de 0,4% des exportations françaises, à un peu moins de 44,1 milliards d'euros, et surtout une croissance de 2,5% des importations, à plus de 55,4 milliards.



'En moyenne mobile sur trois mois, le solde extérieur de biens baisse de nouveau en décembre 2021 et atteint un nouveau minimum historique à -10,7 milliards d'euros', pointe Bercy, qui incrimine la hausse des prix des matières premières, notamment énergétiques.



Le moral des investisseurs semble très fluctuant, passant de l'insouciance à la prise en compte du prochain resserrement monétaire promis par les banques centrales ainsi que des risques liés au dossier ukrainien.



Les rendements obligataires ont continué à se dégrader ce mardi : les Bund allemand à dix ans se tendent de +3Pts vers 0,26%, nos OAT vers 0,721%, les BTP italiens flirtent avec les 1,9% (1,885%, celui fait plus de 100Pts depuis le 20/12/2021).



Le rendement à dix ans américain se tend lui aussi autour de 1,96%, soit +5Pts, ce qui pulvérise les zénith des 1,93%, un plus haut de 2 ans.



Dans l'actualité des sociétés, des rachats à bon compte s'opèrent enfin sur Orpéa (+8,7%) et Korian (+2,9%).



BNP Paribas (+0,4%) publie un résultat net part du groupe en forte hausse de 34,3% à 9,49 milliards d'euros pour 2021, avec une chute de 48,8% de son coût du risque, à 2,92 milliards, et une progression de 7,4% du résultat brut d'exploitation, à 15,12 milliards.



EDF (-1,3%) annonce ajuster son estimation de production nucléaire pour l'année 2022 à une nouvelle fourchette allant de 295 à 315 TWh, contre 300-330 TWh en estimation précédente. Et ajoute que son estimation de production nucléaire pour 2023, actuellement entre 340 et 370 TWh, sera ajustée 'dès que possible'.



Enfin, Getlink (+2,4%) annonce que son Shuttle a transporté 66.875 véhicules de tourisme en janvier, en hausse annuelle de 44%. 'Même si l'activité a pu bénéficier d'allègement de certaines restrictions de voyage, elle demeure toujours impactée par la pandémie', précise-t-il.