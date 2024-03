Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en légère hausse, les 8200 points en ligne de mire information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 17:58









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne 0,41% ce soir, à 8184 points, notamment tirée par Kering (+3,1%), BNP Paribas (+2,9%) et Renault (+2,6%).



D'un point de vue tactique, peut-être assiste t-on ce mardi à des petits habillages de bilans trimestriels : les gestions se débarrassent de 'canards boiteux' (Orpéa, Euroapi perdent entre -5 et -8%) et se renforcent du côté des bancaires (à Paris) et des 'technos' les plus performantes sur le Nasdaq.



Sur le front des statistiques, les investisseurs viennent de prendre connaissance des chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis. Celles-ci ressortent en progression de 1,4% le mois dernier par rapport au précédent, après une chute séquentielle de 6,9% en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de 6,1%).



Toutefois, en excluant le secteur des transports, habituellement erratique et où les commandes ont rebondi de 3,3% en février, les commandes américaines de biens durables ne se sont accrues que de 0,5% sur la période.



Les marchés ont aussi pris connaissance de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Ce dernier s'est très légèrement dégradée au mois de mars : l'indice de confiance calculé par l'organisation patronale est ressorti à 104,7 ce mois-ci, contre 104,8 en février.



Si la composante du jugement des consommateurs mesurant la situation actuelle s'est en effet améliorée à 151, contre 147,6 le mois dernier, celle des anticipations s'est nettement repliée à 73,8 après 76,3 en février.



D'autres indicateurs importants suivront, comme la dernière estimation du PIB américain de quatrième trimestre attendue jeudi, mais le point d'orgue de la semaine sera la statistique des revenus et dépenses des ménages de février.



Cette publication, dont la composante des prix est la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, permettra d'affiner les pronostics en vue des prochaines décisions de la Fed.



En Europe cette fois, les investisseurs ont pris connaissance ce matin du déficit public de la France pour l'ensemble de l'année 2023. Celui-ci s'établit à 154 milliards d'euros, soit 5,5% du produit intérieur brut (PIB), après 4,8% en 2022 et 6,6% en 2021, selon les données dévoilées ce matin par l'Insee.



Les recettes n'ont progressé que de 2% l'année dernière (après +7,4% en 2022), le taux de prélèvements obligatoires ayant diminué pour s'établir à 43,5% du PIB, tandis que les dépenses ont augmenté de 3,7% (après +4% en 2022).



La récente hausse des indices a ravivé chez certains investisseurs des doutes quant aux niveaux de valorisation des actions que certains analystes qualifient de 'surévalués', voire de cohérents avec la constitution d'une 'bulle'.



Les marchés obligataires ne parviennent pas à reprendre ce qu'ils avaient perdu la veille, les rendements se détendent de -1,5Pt sur les Bund (2,3580%) et les OAT (2,8370%) mais se tendent symétriquement de +1,2Pt sur les T-Bonds US vers 4,2620%.



Le baril de pétrole 'Brent' reste quasi stable à 86,65$ à Londres, le $ est parfaitement inchangé vers 1,0835$ /E.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Air France-KLM (+4%) annonce avoir remboursé, à la demande des porteurs d'obligations, environ 452 millions d'euros sur les 500 millions d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANE) dont l'échéance est le 25 mars 2026.



TotalEnergies annonce avoir conclu un protocole d'accord avec China Petroleum and Chemical Corporation (SINOPEC) pour développer conjointement une unité de production de carburant aérien durable (SAF) au sein d'une raffinerie de SINOPEC en Chine.



Edenred annonce la signature d'un partenariat avec IP Gruppo api, groupe italien de solutions de carburants et de mobilité, auquel il rachètera la totalité de son activité de cartes énergie, celle-ci comptant un portefeuille d'environ 50.000 clients B2B.



Enfin, Rubis gagne plus de 12% aujourd'hui alors que Oddo BHF a relevé son conseil sur le titre passant de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 31 à 36 euros.





