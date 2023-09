Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: en légère hausse avant l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 11:18









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0.3% ce matin, autour des 7335 points, alors que les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques concernant l'Hexagone.



Ainsi le déficit du budget de l'Etat français s'est creusé à fin juillet avec un solde général d'exécution qui s'établit à -169 milliards d'euros à fin juillet, contre -131,2 milliards un an plus tôt, selon des données publiées vendredi par le Ministère chargé des comptes publics.



Par ailleurs, l'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est établi à 46 en août, en redressement donc de presqu'un point par rapport au mois précédent (45,1).



Sous la barre des 50 du sans changement pour un septième mois consécutif, il continue cependant d'indiquer une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier français et demeure nettement inférieur à sa moyenne de long terme (51,4).



Dans la zone euro, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé à 43,5 en août par rapport au creux de 38 mois de juillet (42,7), mais, sous les 50 pour le quatorzième mois consécutif, il continue de signaler un fort taux de contraction du secteur.



Les opérateurs sont désormais dans l'attente de la publication des chiffres des créations d'emplois aux Etats-Unis, qui constitueront le point culminant d'une semaine vécue au rythme d'indicateurs économiques qui n'ont pas totalement rassuré.



Le Département du Travail américain publiera les statistiques de l'emploi sur le mois d'août à 14h30, pour lesquels les économistes prévoient en moyenne 168.000 créations de postes, contre 187.000 au mois de juillet.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, bioMérieux publie un résultat net part du groupe en baisse de 29,1% à 162 millions d'euros au terme du premier semestre 2023, ainsi qu'un résultat opérationnel courant contributif en repli de 9,5% à 291 millions, soit 16,5% des ventes.



Saint-Gobain indique avoir finalisé la cession de son activité de transformation de verre Glassolutions en Slovaquie à Glasora, dans le cadre de sa stratégie d'optimisation du profil du groupe, en ligne avec les objectifs de son plan Grow & Impact.



Enfin, Vinci annonce le début de la période de souscription à son opération d'actionnariat salarié dans le cadre de son plan d'épargne, qui se déroulera donc du 1er septembre au 31 décembre 2023, à un prix fixé à 102,83 euros par action nouvelle à émettre.





