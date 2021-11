Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : en légère hausse avant de nouveaux indicateurs information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 10:49









(CercleFinance.com) - Après avoir établi de nouveaux records la semaine passée, la Bourse de Paris affiche une légère progression ce matin, première séance d'une semaine qui sera marquée par la fête de Thanksgiving aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance décembre - s'adjuge 0,2% à 7127 points. Les investisseurs semblent décidés à aborder cette nouvelle semaine boursière avec confiance, rassurés par la performance du CAC qui affiche à ce stade une hausse de 28% par rapport à ses niveaux du 1er janvier. Vendredi, le marché parisien avait aligné une seconde séance consécutive de repli (-0,4%) après avoir réussi à inscrire un nouveau plus haut historique en début de matinée. Mais son bilan hebdomadaire ressort légèrement positif, avec un gain d'environ 0,2% sur l'ensemble de la semaine écoulée. Une respiration des marchés pourrait se dessiner d'ici jeudi et le pont de Thanksgiving, alors que le CAC a gagné 12% en ligne droite depuis son plancher des 6412 points du début du mois d'octobre. Si de tels records semblent effectivement de nature à alimenter la crainte d'une correction, les investisseurs vont sans doute avoir à coeur de se positionner en vue du traditionnel rally de fin d'année. Certains analystes font remarquer que les marchés boursiers européens ont eu tendance à sous-performer leurs homologues américains depuis le printemps, l'Euro STOXX 50 ayant gagné 9% ces six derniers mois contre une progression de l'ordre de 13% pour le S&P 500. 'Nous pensons que le récent repli de la valorisation des actions de la zone euro en comparaison des valeurs américaines va progressivement se refermer et nous attendons une surperformance des actions européennes au cours des années qui viennent', pronostiquent les équipes de Capital Economics. Reste que l'ensemble des marchés boursiers mondiaux font preuve d'une capacité de résistance impressionnante depuis quelques mois et d'une propension évidente à poursuivre leurs ascensions. La célébration, cette semaine, de la fête de Thanksgiving devrait favoriser le secteur de la distribution, considéré comme le grand gagnant du 'Black Friday', cet événement commercial qui donne le coup d'envoi des achats des fêtes de fin d'année. Les marchés américains seront fermés jeudi et n'ouvriront que pour une séance écourtée vendredi, ce qui conduit bon nombre d'intervenants à anticiper des volumes d'échanges réduits cette semaine. Sur le front des indicateurs, les investisseurs s'intéresseront à toute une salve de statistiques économiques mercredi aux Etats-Unis, avec l'annonce de la deuxième estimation du PIB de 3ème trimestre, des commandes de biens durables et des dépenses des ménages. Egalement à l'agenda, figurent les derniers indices d'activité PMI des grands pays européens (mardi) ainsi que l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne (mercredi). Du coté des valeurs, Air Liquide et BASF annoncent prévoir de développer le plus grand projet mondial transfrontalier de chaîne de valeur de captage et de séquestration de carbone (CCS), pour réduire significativement les émissions de CO2 du pôle industriel situé sur le port d'Anvers. Vinci Construction indique avoir signé un accord pour acquérir les sociétés de construction du groupe familial Northern Group of Companies, qui ont réalisé en 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 93 millions de dollars canadiens (65 millions d'euros). Moody's Investors Service annonce avoir relevé de 'Ba2' à 'Ba1' sa notation de la famille d'entreprise (CFR) sur le producteur d'emballages en verre Verallia, avec une perspective 'stable' maintenue.

