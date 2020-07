Paris : en léger repli, Wall Street attendu stable

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche toujours en léger recul pour sa première séance du troisième trimestre le CAC 40 recule de -0,3% à 4.925 points... mais il revient de -1,6% ce midi: les 'futures' à Wall Street étaient dans le rouge de -1%, ils reviennent à l'équilibre (notamment le S&P500).

Les marchés ont fini le 1er semestre en trombe, notamment à Francfort et à Wall Street, il sera difficile d'aller chercher des niveaux plus élevés : 'Sur ce niveau de valorisation, cette situation pourrait perdurer et laisser l'indice CAC 40 évoluer, durant plusieurs séances, dans un corridor de 100 points entre 4.910 et 5.010 points. Une sortie baissière sous les 4.910 points ne porterait pas à conséquence, une cassure plus franche du support majeur des 4.850 points serait plus préjudiciable dans l'immédiat', notent ce matin les équipes de Kiplink.

Du côté des statistiques du jour, se redressant de 40,6 en mai à 52,3 en juin, l'indice PMI IHS Markit signale une amélioration de la conjoncture du secteur manufacturier français pour la première fois depuis janvier, après trois mois de forte contraction résultant de la pandémie de coronavirus.

Annoncé également ce matin, l'indice PMI pour l'industrie manufacturière dans la zone euro s'affiche à 47,4 pour le mois de juin, après 39,4 en mai.

Il est ainsi légèrement supérieur à son estimation Flash (46,9). Surtout, il se rapproche de la stabilisation (indice à 50), même si la conjoncture reste difficile. L'emploi a ainsi continué de reculer 'malgré une reprise de la confiance dans le secteur'.

Aux États-Unis, Le secteur privé américain a généré 2.369.000 emplois le mois dernier, à en croire le cabinet de services aux entreprises ADP, un nombre toutefois inférieur à la prévision moyenne des économistes qui s'établissait à un gain de l'ordre de 3.000.000.

Cette publication constitue une déception car elle témoigne d'un ralentissement par rapport aux 3.065.000 créations de postes enregistrées en mai, chiffre néanmoins révisé en forte hausse par rapport à une estimation initiale qui était d'une perte de 2.760.000 emplois.

En France, les ventes de véhicules neufs ont rebondi de +1,4% en juin mais le recul des ventes atteint -39% au 1er semestre 2020.

Les performances des constructeurs français sont contrastées : Renault (3,9%) revendique +6,5% par rapport à juin 2019 mais le recul depuis le 1er janvier s'établit à -36,1% et devrait avoisiner -20% sur l'année.

Peugeot (-2%) accuse un recul de -9,1% par rapport à juin 2019 et d'environ -40% au 1er semestre.

Le point d'orgue de la séance se situera en début de soirée, avec le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Dans l'actualité des valeurs, Airbus annonce des plans visant à adapter ses effectifs mondiaux et à redimensionner son activité dans l'aviation commerciale en réponse à la crise du Covid-19, ce qui devrait se traduire par une réduction d'environ 15.000 postes au plus tard à l'été 2021.

'Le trafic aérien ne devant pas renouer avec les niveaux pré-Covid d'ici à 2023, voire 2025, Airbus doit maintenant prendre des mesures supplémentaires qui reflètent les perspectives de l'industrie au sortir de la crise Covid-19', explique le constructeur aéronautique.

Suez estime que son chiffre d'affaires du premier semestre est attendu en baisse organique de 6% par rapport à 2019. Le groupe de services aux collectivités indique toutefois qu'une réduction additionnelle de coûts de plus de 100 millions d'euros compense partiellement l'impact des baisses de volumes sur les six premiers mois de 2020.

Crédit Suisse initie une couverture sur Elior avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 4,20 euros, attendant pour 2022 un profit opérationnel inférieur de 39% au consensus, dans une note sur le secteur des services de restauration collective.