Paris: en léger repli, tension sur le prix du Brent information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 10:55

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,5%, autour des 6.530 points, dans un contexte de hausse du prix du 'Brent', la baril s'échangeant désormais pour 124$ sur le marché.



Après un weekend prolongé pour cause de Memorial Day, l'ouverture de Wall Street pourrait donner une nouvelle impulsion et une nouvelle direction au marché.



Si les marchés d'actions mondiaux bénéficient d'un rebond technique depuis quelques jours, certains stratèges soulignent que les signes tangibles d'un véritable retournement de tendance tardent à se matérialiser.



'De notre point de vue, les places boursières intègrent le scénario d'un ralentissement de l'économie, mais pas celui de vraies difficultés ou d'une récession', préviennent ce matin les équipes de Berenberg.



En attendant d'en savoir plus sur la poursuite éventuelle du rebond des derniers jours, les investisseurs vont pouvoir se focaliser sur de nouvelles statistiques aujourd'hui.



Ils ont ainsi découvert ce matin que selon l'estimation provisoire de l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 5,2% sur un an en mai, après +4,8% le mois précédent, avec des accélérations pour l'énergie, les services, l'alimentation et les produits manufacturés.



En données harmonisées pour les comparaisons européennes, l'indice des prix à la consommation augmenterait de 5,8% sur un an en mai, après +5,4% en avril, et croîtrait de 0,7% sur un mois, après +0,5% le mois précédent.



Par ailleurs, après avoir été estimé stable en première lecture fin avril, le PIB de la France en volume s'est finalement contracté de 0,2% au premier trimestre 2022 en rythme séquentiel (après +0,4% au dernier trimestre 2021), selon les données CVS-CJO détaillées de l'Insee.



Enfin, la consommation des ménages en biens en volume en France diminue de nouveau en avril, mais moins fortement qu'en mars (-0,4% après -1,4% - données révisées), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.



Par ailleurs, les prix de production de l'industrie (PPI) se stabilisent en avril sur un mois, après la hausse record de mars (+4,8%). Sur un an, ils continuent néanmoins d'augmenter fortement, de 25% en avril après une hausse annualisée de 24,6% le mois précédent.



En fin de matinée, les investisseurs pourront aussi prendre connaissance des chiffres préliminaires de l'inflation en zone euro pour le mois de mai, avant de suivre, cet après-midi, l'indice de confiance du Conference Board, qui permettra de savoir si la consommation des ménages continue de tenir bon Outre-Atlantique.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à sa demande supplémentaire de licence de produit biologique relative à Dupixent pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte.



Arkema a signé un accord avec Nippon Shokubai pour lancer des études de faisabilité et créer une joint-venture pour la construction d'une usine de production de sels d'électrolyte ultrapurs LiFSI et à haute performance destinés à la filière européenne des batteries.



Eurofins a acquis une participation majoritaire dans Repertoire Genesis, dont la plateforme permet de déterminer le statut pathophysiologique de réponses immunitaires dérivées de cancers, transplantations, maladies auto-immunes ou infectieuses.



Enfin, SES a annoncé mardi avoir été sélectionné par l'opérateur local Andesat en vue de la fourniture de services de connectivité par satellite au Chili et au Pérou.