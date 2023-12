Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en léger repli dans l'attente de données statistiques information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 10:56









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,2% ce matin, autour des 7565 points, notamment pénalisée par Renault (-1,9%) et Eurofins Scientific et URW (-1,1%).



La prudence est de mise après le brusque décrochage amorcé hier par Wall Street, et avant la publication de nombreux indicateurs économiques aux Etats-Unis.



'La confirmation de la réactivation la tendance haussière de long terme est toujours en balance et c'est le débordement de la zone 7612,5/7644 points qui la validera franchement', estiment les analystes de Kiplink Finance.



'On ciblerait alors 7706 voire 7776 points', explique la société de Bourse parisienne.



'A contrario, la rupture des 7565 points sonnerait l'alerte intraday avec en mire le bas du canal haussier actif depuis octobre, cette dernière se situant entre 7500 et 7512 points', ajoute Kiplink.



A New York, le S&P 500 a subi hier sa plus lourde correction depuis le 26 septembre dernier (-1,5%), une rechute surprise que personne n'avait vu venir au regard du climat d'euphorie qui régnait depuis une semaine.



Plusieurs indicateurs devraient animer les marchés ce jeudi, en attendant la publication demain des chiffres des revenus et dépenses des ménages, qui incluent l'indice des prix 'PCE', très surveillé par la Réserve fédérale.



Figurent au programme la troisième estimation du PIB de 3ème trimestre, l'indice de la Fed de Philadelphie, les inscriptions aux allocations chômage ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board.



En attendant, le marché obligataire américain reste orienté à la baisse après avoir encore creusé ses pertes hier: le rendement des bons du Trésor à dix ans revient en direction de 3,87%, au plus bas depuis la mi-juillet.



Le marché européen suite la tendance avec un rendement du Bund à dix ans qui apparaît désormais bien ancré sous le seuil des 2%, à 1,95%.



Notons que le baril de Brent s'apprécie de près de 1%, à 79,9$, tandis que l'euro reste stable face au billet vert, à 1,094$/euro.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus annonce que le ministère espagnol de la Défense lui a commandé 16 Airbus C295 en configuration d'avion de patrouille maritime (MPA) et d'avion de surveillance maritime (MSA), un contrat pour un montant de près de 1,7 milliard d'euros.



Casino a annoncé jeudi la convocation d'une prochaine réunion destinée à permettre à ses actionnaires et à ses créanciers de voter sur les projets des plans de sauvegarde accélérée.



Neoen annonce avoir remporté 104,4 MWc de projets solaires lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France géré par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), se classant ainsi à ce jour, avec ce dernier succès, premier lauréat des appels d'offres CRE.



Enfin, groupe Crit annonce la signature d'un protocole d'accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire de 57,7% au capital d'Openjobmetis, sixième acteur du travail temporaire en Italie, à un prix de 16,50 euros par action.





