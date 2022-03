Paris: en léger repli après l'indice Ifo en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 10:45

(CercleFinance.com) - Le CAC40 débute la séance sur une légère baisse de l'ordre de 0,1% vers 6550 points, au lendemain d'une séance qui a vu l'indice-phare de la Bourse de Paris reculer de près de 0,4%, sous-performant les autres grandes places européennes.



'Les marchés européens sont restés à peu près stables jeudi alors que les investisseurs restaient prudents au sujet des derniers développements du conflit russo-ukrainien', note Liberum, pointant un gain de 0,1% du FTSE 100 et un repli de 0,3% du Stoxx Europe ex-UK.



La banque d'investissement met aussi en avant 'une reprise des pertes des bons du Trésor américains et des titres de dette européens, menées par les dettes à maturité plus courte, renforçant les craintes d'une inversion de la courbe des rendements'.



Sur le front des statistiques du jour, doit être publié notamment l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par l'Université du Michigan, dans le courant de l'après-midi.



Plombé par la guerre en Ukraine, le sentiment dans l'économie allemande a chuté, au vu de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne qui a plongé à 90,8 points en mars, contre 98,5 points (corrigé des variations saisonnières) le mois précédent.



Du côté des valeurs à Paris, TF1 et M6 se sont engagés, en cas de réalisation de leur fusion, à racheter la participation de 33,33% de France Télévisions dans Salto, leur service de vidéo à la demande par abonnement, pour une valeur définitive de 45 millions d'euros.



Dassault Aviation fait part d'un nouveau contrat pour l'acquisition de six Rafale neufs additionnels par la Grèce, faisant suite à l'acquisition de 18 Rafale en janvier 2021, ce qui portera donc à 24 le nombre de Rafale exploités par l'Armée de l'Air grecque.



Plastic Omnium annonce avoir conclu un accord avec ams OSRAM pour acquérir 100% d'AMLS (Automotive Lighting Systems GmbH), un acteur allemand de l'éclairage automobile en forte croissance, pour une valeur d'entreprise de 65 millions d'euros.



Le groupe de données et de logiciels pour le secteur de la santé Cegedim publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe en progression de 142% à 26,2 millions d'euros, et indique qu'il proposera un dividende à 0,50 euro par action.



Thales fait part de la sélection de la frégate de défense et d'intervention (FDI) de Naval Group par la Grèce, une commande ferme de trois frégates de défense et d'intervention, plus une en option, ayant été signée par les autorités grecques.