Paris: en léger recul, peu de visibilité sur les taux information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 10:44

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède actuellement environ 0,2%, autour des 7175 points, dans un contexte d'inquiétudes persistantes quant au durcissement de la politique monétaire de la Fed.



La tendance a évolué en dents de scie cette semaine, reflétant les questionnements liés aux dernières déclarations de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui a renforcé les craintes d'un relèvement plus rapide des taux de la Réserve fédérale.



Le ton ferme du président de la banque centrale américaine n'a toutefois pas suffi à calmer l'euphorie des marchés.



'En dépit des commentaires plus agressifs ('hawkish') émanant des grandes banques centrales, les investisseurs continuent de se positionner à l'encontre de la Fed en privilégiant les résultats d'entreprise, ce qui soutient les actions', notent les stratèges de Liberum.



A en croire les analystes, la tendance de moyen et long terme reste positive, et le mouvement de faiblesse actuel ne matérialise qu'un essoufflement temporaire, sans véritables signes de retournement.



'En ce début d'année, le sentiment de marché est (...) plus optimiste qu'au début de l'automne 2022', souligne Geoffroy Goenen, le responsable de la gestion des actions européennes chez Candriam.



'Même si le scénario continue de privilégier un ralentissement économique, les investisseurs semblent déjà entrevoir un horizon plus radieux', affirme le gérant.



Fait saillant, l'Europe a réussi à surprendre positivement et, du moins pour l'instant, à éviter la récession.



Avec un durcissement monétaire désormais bien engagé, l'inflation devrait théoriquement se stabiliser en zone euro et poursuivre sa décrue aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des sociétés, L'Oréal a publié hier soir un chiffre d'affaires de 38.26 milliards d'euros au titre de 2022, en hausse de 10.9% à données comparables par rapport à l'exercice précédent. Le BPA net ressort à 11.26 euros, en hausse de 27.6%.



Toujours hier soir, Lacroix a fiat état d'un chiffre d'affaires de 707.8 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 8.6 % à périmètre constant par rapport à 2021, reflétant ' une très bonne dynamique commerciale en France comme à l'international et des refacturations opérées pour compenser la hausse des coûts d'approvisionnement en composants électroniques '.



Ce matin, Savencia Fromage & Dairy a publié pour 2022, un chiffre d'affaires en croissance de 16,8% à 6,55 milliards d'euros, une évolution qui résulte dans sa quasi-totalité d'une croissance organique fortement tirée par les produits laitiers autres que fromagers.



Enfin, Bouygues Telecom a fait part d'un jugement du tribunal de commerce de Paris le condamnant à verser 308 millions d'euros de dommages et intérêts à Free Mobile, dans un contentieux au sujet d'anciennes offres groupées de la filiale de Bouygues.