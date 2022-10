Paris: en léger recul, les investisseurs restent prudents information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 18:00

(CercleFinance.com) - Après quatre séances consécutives de hausse, la bourse de Paris a interrompu sa trajectoire ascendante ce mercredi, l'indice parisien affichant un recul de 0,43% au terme de la séance, à 6040 points.



Partagés entre l'optimisme des dernières jours et les risques géopolitiques, sociétaux et économiques, les investisseurs ont opté pour la prudence, commet en témoignent les faibles volumes échangés au cours de la journée - à peine 2,5 MdsE



Ont retrouve cette même dynamique maussade à Londres et Francfort (-0,2%) mais aussi outre-Atlantique avec un Dow Jones stable et -0,4% pour le S&P500 et le Nasdaq.



Les investisseurs ont néanmoins pu prendre connaissance de nombreuses statistiques tout au long de la journée, à l'instar du taux d'inflation annuel de la zone euro. Celui-ci s'est établi à 9,9% en septembre 2022, contre 9,1% en août, et celui de l'Union européenne à 10,9%, contre 10,1%, d'après Eurostat qui révise donc en baisse son estimation rapide pour la zone euro qui était de 10%.



Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France (6,2%), à Malte (7,4%) et en Finlande (8,4%), et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Estonie (24,1%), en Lituanie (22,5%) et en Lettonie (22,0%).



Au Royaume-Uni, l'inflation a dépassé les attentes en septembre pour retrouver son plus haut niveau en 40 ans, tirée par l'augmentation des prix alimentaires, montrent des statistiques publiées mercredi.



Les prix à la consommation ont progressé de 10,1% dans le pays en rythme annuel le mois dernier, après avoir reflué à +9,9% en août, renouant ainsi avec ses plus hauts du mois de juillet.



Toujours sur le front des statistiques, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont quant à eux accrus de 1,4% à 1.564.000 en septembre, dépassant ainsi le consensus de marché.



Les marchés obligataires de dégradent sensiblement avec +5,5Pts sur nos OAT à 2,915%, les Bunds avec +6,5Pts vers 2,335% et les T-Bonds flambent de +10Pts vers 4,094%.



Pour se rassurer un peu, les BTP italiens ne décalent que de +2,5Pts vers 4,715%.



Côté devises, l'Euro lâche -0,7% face au billet vert et s'échange désormais contre 0,9786$.



Sur le front des valeurs, le titre Orpea qui se signalait par une flambée de +40% vers 18,8E rechute finalement vers 14,1E (+9,9% 'seulement').



Atos annonce avoir remporté un contrat auprès du Ministère néerlandais des Infrastructures et de la Gestion de l'Eau (IenW) pour l'hébergement, la maintenance et la migration vers le cloud public de son infrastructure SAP, dans le cadre d'un appel d'offres.



Alstom indique avoir signé un contrat-cadre d'environ 900 millions d'euros avec la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) pour concevoir, livrer et mettre en service un système ERTMS (système de supervision et de contrôle des trains) à grande échelle en Italie.



Dans le cadre de contrats à long terme, Air Liquide annonce la construction à Taïwan de trois unités de production pour deux des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs, de façon à les approvisionner en larges volumes de gaz industriels de très haute pureté.



Eiffage fait savoir que le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 2 150,9 millions d'euros au 30 septembre 2022, contre 1 910,4 millions d'euros au 30 septembre 2021, soit une hausse de 12,6 % sur un an et de 8,3 % par rapport à 2019.



Enfin, Esker recule de 6%, au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 à 40,4 millions d'euros, en croissance de 21% en données publiées et de 13% à taux de change constant par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.