Paris: en léger recul, la saison des résultats débute

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,4% ce matin, autour des 7550 points, pénalisée par le repli d'EssilorLuxottica (-4,2%), ou Publicis (-1,6%).



ASML, le géant néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, a rassuré les investisseurs ce matin en faisant état d'un bénéfice net et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au titre du deuxième trimestre.



Cette publication devrait soutenir le secteur européen des puces, STMicroelectronics et Infineon en tête, et plus généralement les valeurs technologiques de premier plan comme Capgemini, Dassault Systèmes ou SAP.



Toujours du côté des résultats d'entreprises, les investisseurs réagiront pendant la séance aux performances de Johnson & Johnson, en attendant les comptes de Nokia, Netflix ou encore American Express qui tomberont d'ici à la fin de la semaine.



Sur le plan macroéconomique, la journée sera marquée aux Etats-Unis par la parution des derniers chiffres de l'immobilier, puis par ceux la production industrielle.



A Wall Street, où la rotation sectorielle continue, l'indice S&P 500 s'est adjugé 0,6% hier soir pour inscrire un 40ème record depuis le début de l'année, tandis que le Dow Jones (+1,8%) a pulvérisé son précédent zénith en se rapprochant du seuil des 41.000 points.



En Europe, les intervenants de marché ont appris ce matin que la hausse de l'indice des prix à la consommation (CPI) était restée inchangée à 2% en juin sur un an, comme au mois de mai.



Les investisseurs surveilleront par ailleurs à 11h00 les dernières données sur l'inflation en zone euro, qui apporteront de précieux enseignements à la veille des annonces de la Banque centrale européenne (BCE).



Les économistes n'attendent pas grand-chose de la réunion du Conseil des gouverneurs, qui devrait maintenir ses taux directeurs inchangés avant de partir en congés d'été.



'La BCE devrait prendre le temps de vérifier l'évolution de l'inflation jusqu'à la prochaine actualisation de ses perspectives en septembre : nous en concluons que la BCE ne devrait pas modifier sa politique monétaire avant septembre', explique Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire chez Neuberger Berman.



Sur le marché obligataire, l'heure reste à la détente sur les emprunts de référence du Vieux Continent, avec un taux des Bunds allemands à dix ans qui se stabilise à 2,41%, tout comme celui des OAT qui ressort à 3,08%.



Outre-Atlantique, le rendement des T-Bonds à même échéance évolue, à 4,16%, à des planchers de quasiment quatre mois.



Le baril de Brent reste stable autour des 83,8$ tandis que l'euro grappille 0,3% face au billet vert, à 1,093$/E.

Dans l'actualité des sociétés, EssilorLuxottica annonce la signature d'un accord pour acquérir une participation de 80% dans Heidelberg Engineering, une opération renforçant la présence du géant franco-italien de l'optique dans les technologies médicales.



Air Liquide indique que sa technologie innovante de liquéfaction du CO2, Cryocap LQ, a été sélectionnée par le fournisseur d'énergie de la ville de Stockholm, pour contribuer à son projet de bioénergie avec captage et stockage du dioxyde de carbone (BECCS).



Enfin, Pernod Ricard annonce la signature d'un accord portant sur la vente de ses marques stratégiques internationales de vins à Australian Wine Holdco Limited (AWL), un consortium d'investisseurs institutionnels internationaux propriétaire d'Accolade Wines.





