Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Paris: en léger recul, l'obligataire toujours au plus haut information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 10:49

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,2% ce matin, autour des 7245 points, alors que le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed a été publié hier soir.



Les 'minutes' de la dernière réunion, des 25 & 26 juillet, n'ont pas rassuré les investisseurs quant aux intentions de la banque centrale en matière de politique monétaire.



D'après le document, les responsables de la Fed s'inquiètent tout particulièrement des perspectives d'inflation aux Etats-Unis, qu'ils estiment orientées à la hausse.



'L'adoption de nouvelles mesures de resserrement monétaire qui seraient rendues nécessaire par une inflation plus élevée ou tenace représenterait un risque pour l'activité', est-il écrit dans ces 'minutes'.



Première conséquence visible de ces inquiétudes, les rendements des emprunts d'Etat poursuivent leur remontée. Sur le marché des Treasuries américains, le rendement à dix ans remonte vers 4,29%, au plus haut depuis 15 ans.



Et le mouvement est presque aussi net dans la zone euro, puisque le rendement du Bund allemand à dix ans évolue également à des pics pluriannuels, vers 2,68%, tandis que l'OAT française est à 3,21%.



Sur le front des indicateurs, les investisseurs prendront connaissance, aujourd'hui aux Etats-Unis, de l'indice de la Fed de Philadelphie, des inscriptions aux allocations chômage et des indicateurs avancés du Conference Board.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le groupe ADP a annoncé hier soir un trafic en hausse de + 16,4% au mois de juillet, par rapport à juillet 2022. Le trafic à atteint 34,1 millions de passagers, soit 98,6 % du niveau du trafic du mois de juillet 2019.



Ipsen annonce l'approbation par la FDA américaine de Sohonos, premier et unique traitement pour les personnes atteintes de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), maladie osseuse ultra-rare impactant près de 400 personnes aux États-Unis.



Valneva annonce un accord visant à augmenter de 100 millions de dollars le montant en principal de l'accord existant de financement par emprunt avec les fonds américains spécialisés dans la santé Deerfield Management Company et OrbiMed.