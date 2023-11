Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: en léger recul, l'attentisme domine information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 10:58









(CercleFinance.com) - Le mouvement baissier à l'oeuvre à Paris depuis le début de la semaine se poursuit ce matin, le CAC40 cédant un timide 0,2%, proche 6975 points, en l'absence d'éléments suffisamment forts pour soutenir la tendance haussière amorcée la semaine dernière.



Les variations devraient encore rester limitées aujourd'hui en l'absence d'indicateurs économiques majeurs et de résultats de sociétés susceptibles d'influencer la tendance, ce qui incite à l'attentisme.



La recul des derniers jours peut être considéré comme une phase de consolidation à l'horizontale après le vif rebond de la semaine passée, qui avait permis au CAC de reprendre près de 4%.



D'un point de vue graphique, seul le maintien au-dessus du seuil des 7000 points peut entretenir l'élan haussier de l'indice, qui pourrait en revanche s'exposer à un changement de configuration en cas de rupture du support des 6950 points, avertissent les analystes techniques.



Dans l'immédiat, les investisseurs restent en position d'attente et cherchent le prochain catalyseur haussier qui pourrait encore faire grimper le marché.



Peu de chances que cela vienne du côté de l'agenda macroéconomique, qui s'annonce à nouveau mince aujourd'hui, à l'exception de données provenant d'outre-Rhin indiquant que l'inflation a poursuivi sa décélération en Allemagne au mois d'octobre, pour atteindre son plus bas niveau depuis août 2021.



La hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été confirmée à 3% le mois dernier en variation annuelle, annonce l'office fédéral dans une note d'information.



D'un mois sur l'autre, l'indice des prix à la consommation s'est replié de 0,2% à la faveur principalement du recul des prix de l'essence, mais aussi des prix des vacances.



Les investisseurs prendront ensuite connaissance des ventes de détail dans la zone euro, puis des stocks des grossistes et des stocks de pétrole aux Etats-Unis.



Si l'horizon à court terme s'est quelque peu éclairci, les analystes soulignent que l'environnement économique reste suffisamment fragile pour qu'une certaine prudence s'impose.



Bon nombre de stratèges soulignent que les prévisions macroéconomiques se font de plus en plus mornes, ce qui pourrait affecter négativement les performances des marchés boursiers dans les mois à venir.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Crédit Agricole SA publie, au titre du troisième trimestre 2023 et en données sous-jacentes, un résultat net part du groupe en hausse de 23% à 1,52 milliard d'euros et un résultat brut d'exploitation en augmentation de 20,6% à 2,68 milliards.



Legrand publie au titre des neuf premiers mois de l'année un résultat net part du groupe en croissance de 15,5% à 937,2 millions d'euros et une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 1,4 point à 21,6% (21,9% avant acquisitions et Russie).



Renault et Nissan ont annoncé mercredi avoir ouvert un nouveau chapitre de leur alliance avec l'entrée en vigueur de l'accord prévoyant un rééquilibrage de leur participation croisée, qui se bornera désormais à 15%.







