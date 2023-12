Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: en léger recul en l'absence de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 17:51









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette première séance de la semaine sur un recul limité de 0,18%, à 7332 points, notamment pénalisée par Teleperformance (-3,3%), Alstom (-3,2%) ou encore Thales (-1,8%), malgré plusieurs tentatives de revenir à l'équilibre.



Si décembre est traditionnellement un bon mois pour les marchés d'actions, ce début de mois est marqué par l'approche des chiffres des créations d'emplois aux Etats-Unis pour le mois de novembre, attendus vendredi.



Après les indicateurs d'inflation meilleurs qu'attendus publiés ces dernières semaines, cette statistique s'annonce déterminante pour l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Comme lors des mois précédents, les investisseurs espèrent un chiffre mi-figue mi-raisin qui donnerait à la Fed des arguments supplémentaires pour réduire ses taux.



Jerome Powell, le patron de la Fed, a déclaré vendredi qu'il était prématuré d'évoquer une baisse de taux et assuré qu'une hausse restait sur la table, mais les marchés semblent avoir décodé un autre message qui disait 'nous baisserons les taux plus tôt que prévu'.



La statistique de vendredi sera précédée mardi par l'ISM des services puis mercredi par l'enquête ADP sur les créations d'emploi dans le secteur privé en attendant l'indice de confiance des consommateurs du Michigan vendredi.



Parmi les autres indicateurs au menu de la semaine figurent les PMI des services en Europe, les ventes au détail et le PIB de 3ème trimestre de la zone euro et les chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne.



La détente des 5 dernières semaines s'interrompt sur le compartiment obligataire US : le 'dix ans' reprend +2Pts à 4,242% mais évolue toujours à des plus bas depuis la fin du mois d'août.



Les taux poursuivent en revanche leur détente en Europe où le Bund allemand efface encore -2Pts à 2,3430%, entérinant la perspective d'une récession au second semestre 2023.

L'OAT 2033 lui emboîte le pas avec -2Pts à 2,908%.



Compte tenu de la trajectoire inverse des rendements ce lundi, l'Euro continue de faiblir (-0,6%) à 1,082$/euro, tandis que le marché pétrolier confirme son accès de faiblesse, la baisse de la production annoncée jeudi par l'Opep+ ne compensant par les signes annonciateurs d'un ralentissement de la demande.



Le Brent perd ainsi 1,3% à 78,3 dollars tout comme le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui recule de 1,3% à 73,5 dollars.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies (-1,5%) annonce avoir signé l'accord d'investissement pour Mirny, un projet de 1,4 Md$ qui prévoit la construction d'un parc éolien terrestre de 1 GW et 160 éoliennes.



Société Générale a annoncé lundi avoir lancé sa première obligation verte numérique, nouvelle illustration des services développés par la banque française dans le segment des titres digitaux.



A l'occasion de la COP 28 à Dubaï, Veolia réaffirme son engagement à investir 1,6 milliard d'euros d'ici 2030 pour sortir du charbon en Europe. A fin 2023, il aura déjà réalisé 500 millions d'euros d'investissement à ce titre.



ADP annonce que sa filiale ADP Ingénierie a convenu avec le Parquet National Financier de mettre un terme aux investigations dont elle faisait l'objet et se rapportant à certains contrats conclus en Libye en 2007 et 2008, ainsi que dans l'émirat de Fujaïrah en 2011.



Enfin, Airbus annonce la signature d'un contrat lui confiant la dernière phase de la mission TRUTHS de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), dans le cadre du programme d'observation de la Terre (Earth Watch) de l'ESA pour l'étude du changement climatique.





