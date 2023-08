Paris: en léger rebond, préoccupations autour de la Chine information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 10:54

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,4%, autour des 7300 points, après avoir cédé 1,1% hier, dans un contexte d'inquiétudes autour de la santé de l'économie chinoise.



Depuis plusieurs mois, la Chine lutte afin de faire redémarrer sa croissance, l'élan de la réouverture de son économie s'étant rapidement essoufflé face notamment aux difficultés de son secteur immobilier.



Le réveil des craintes autour de la Chine survient alors que les investisseurs se demandent si la Fed ne pourrait pas de nouveau relever ses taux, une perspective qui n'incite pas beaucoup plus à la prise de risque.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans évolue désormais à ses plus hauts niveaux depuis l'été 2007, autour des 4,20%, ce qui montre que les investisseurs attendent des taux élevés pour plus longtemps.



Les observateurs espèrent donc que les 'minutes' de la dernière réunion de la Réserve fédérale, attendues dans la soirée, leur apporteront de nouveaux indices sur l'évolution possible des taux d'intérêt aux Etats-Unis.



En zone euro, les intervenants prendront connaissance, en fin de matinée, des chiffres du PIB de la région sur le deuxième trimestre et de ceux de la production industrielle.



Le prix du baril de Brent est stable, autour des 85$ et l'euro gagne 0,2% face au billet vert, à 1,093 $.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Riber annonce une commande de plusieurs millions d'euros en provenance d'Allemagne pour un système MBE 412, commande dont la livraison est prévue en 2024.



Nanobiotix fait part de l'expiration du délai de carence prévu par le Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements Act of 1976 pour l'accord de licence globale, de co-développement et de commercialisation avec Janssen pour son produit-candidat NBTXR3.



Enfin, Biophytis a annoncé avoir reçu les retours des autorités de santé européenne et américaine en vue de planifier les prochaines étapes règlementaires de son projet dédié au développement de Sarconeos, son principal candidat, dans les formes sévères de Covid-19.