Paris: en léger gain malgré l'ambiance morose à New York

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain anecdotique de 0,12% à 7365 points, soutenue par Sanofi (+3,3%), Hermès (+1,5%) ou encore L'Oréal (1%), alors que les investisseurs digèrent une salve de statistiques dont les publications ont rythmé la séance.



Outre-Atlantique, c'est pourtant le rouge qui domine avec -0,4% pour Nasdaq et S&P500 et -0,6% pour le Dow Jones.



Ainsi, la bourse US ne salue pas la publication très attendue des ventes au détail aux Etats-Unis. Ces dernières se sont accrues de 0,7% entre octobre et novembre (après +0,5% le mois précédent).



Par ailleurs, la production industrielle des Etats-Unis affiche un repli de 0,1% entre octobre et novembre (après -0,5% le mois précédent).



Dans le détail, la Fed, qui publie ces chiffres, rapporte qu'en novembre, la production manufacturière a augmenté de 0,2 % en rythme séquentiel (soit par rapport au mois précédent), soutenue par une hausse de 3,5 % de l'indice des véhicules automobiles et des pièces détachées.



De leur côté, les indices pour l'extraction minière et les services publics ont diminué respectivement de 0,9 % et 1,3 %.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est dégradé de 0,3 point à 76,8 % en novembre, soit un niveau inférieur de 2,9 points de pourcentage à sa moyenne de long terme (1972-2023).



La réunion du comité de politique monétaire de la Fed débute par ailleurs aujourd'hui et se terminera demain par une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Un assouplissement d'un quart de point est presque totalement intégré et les investisseurs suivront surtout les commentaires que fera le patron de la Réserve fédérale sur le rythme des baisses à venir.



Notons que sur le vieux continent, le moral des investisseurs et des analystes allemands s'est amélioré bien plus fortement qu'escompté, souligne l'enquête de l'institut d'études économiques ZEW.



Son indice a progressé ce mois-ci à 15,7 ce mois-ci, contre 7,4 en novembre, alors que les économistes anticipaient un score de 8.

Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle a quant à lui peu évolué, accusant un repli de 1,7 point à -93,1.

Sur le compartiment obligataire, les Bunds se détendent (-3Pts) vers 2,215% (malgré le vote de défiance vis à vis du chancelier Scholz), et les OAT effacent 2Pts vers 3,022% ( soit un spread OAT/Bunds > 80 pts). De leur côté, le rendements des US T-Bonds à 10 ans remontent (+1,5pt), vers 4,41%.



Sur le forex, l'euro est stable face au billet vert autour des 1,05$/E.



Enfin, le baril de Brent cède 1,5% à Londres, autour des 72,8$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom a annoncé avoir signé un nouveau contrat de maintenance de quatre ans avec Metro de Panamá.



Alstom ajoute par ailleurs avoir achevé un travail de modernisation de 25 millions de livres sterling de la flotte des rames automotrices électriques (EMU) de classe 458 pour la South Western Railway (SWR).

Bouygues Construction a annoncé mardi avoir été sélectionné afin de réaliser les tunnels d'un important lot du projet de métro à Melbourne (Australie).



Enfin, Sanofi et Teva Pharmaceuticals annoncent que l'étude de phase IIb RELIEVE UCCD a satisfait à ses critères d'évaluation primaires chez les patients souffrant de colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn.





