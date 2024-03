Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en léger gain, gain hebdomadaire de 1,3% information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 17:52









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un gain limité de 0,15 %, à 8028 points, portée par Edenred (+1,9%) et Kering (+1,4%) notamment.



Ce niveau de clôture constitue un record historique pour l'indice parisien qui, quelques heures plus tôt, avait déjà signé un nouveau record absolu à 8048 points.



Au cours de la semaine écoulée, Paris s'arroge près de 1,3 % et signe un gain de 6,5 % depuis le début de l'année.



'D'un point de vue technique, si l'engouement se poursuit, la hausse actuelle du CAC 40 pourrait se poursuivre en direction des 8.250 avant d'être sujet à une respiration', estime ainsi Jérémy Delsol, responsable de l'analyse macroéconomique, marchés et cryptomonnaies chez Admirals.



Aux Etats-Unis, le NFP est apparu supérieur aux attentes avec une accélération inattendue des créations d'emplois à 275.000: le département américain du Travail a en revanche fortement révisé à la baisse l'estimation de janvier, à 229.000 contre 353.000 initialement.



Le taux de chômage est remonté à 3,9% en février contre 3,7% le mois précédent, tandis que la hausse du salaire horaire moyen a ralenti, à 0,1% sur un mois et 4,3% sur un an, ce qui est rassurant.



Les T-Bonds US restent quasi inchangés autour de 4,09%, les Bunds et les OAT effacent -4Pts à 2,255% et 2,700% respectivement.



L'Once d'or pulvérise un nouveau record absolu à 2.185$/Oz, le Bicoin a connu une séquence 'portes de saloon' avec un record vers 70.160$ avant une rechute de -400$ ver 66.180$.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Stef publie au titre de l'année 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) de 191,6 millions d'euros, à comparer à 146,4 millions l'année précédente, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en hausse de 6,1% à 247,3 millions.



Rubis publie un résultat net part du groupe (RNPG) record à 354 millions d'euros pour l'année écoulée, en croissance de 35% malgré les effets de change négatifs, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation record, en progression de 19% à 798 millions.



Savencia Fromage & Dairy publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 96,5 millions d'euros au titre de 2023, contre 68 millions l'année précédente, malgré un résultat opérationnel courant en retrait de 9,1% à 212,9 millions.





