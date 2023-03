Paris: en hausse, profite du rebond des valeurs bancaires information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 10:45

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris poursuit sur sa lancée de la veille (+1,4%) et gagne actuellement près de 1%, notamment portée par le rebond de Société Générale (+3,2%) et BNP Paribas (+2,9%) dans un contexte d'apaisement des craintes autour des valeurs bancaires.



Les intervenants attendent désormais les derniers chiffres de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis, des données qui aideront à déterminer l'évolution de la politique monétaire des grandes banques centrales.



Les chiffres préliminaires de l'inflation en Allemagne, qui paraîtront en début d'après-midi, seront ainsi surveillés de près à la veille de la publication des prix à la consommation dans la zone euro.



Les investisseurs savent que la Banque centrale européenne (BCE) reste très attentive à ces chiffres et des données moins bonnes que prévu laisseraient la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux cette année.



Il faudra cependant attendre vendredi et les chiffres de l'inflation en zone euro et du PCE aux Etats-Unis pour y voir véritablement plus clair.



En attendant, les chiffres de l'inflation en Espagne, publiés ce matin, laissent apparaître un ralentissement plus élevé que prévu des prix en mars, en raison d'un effet de base lié aux prix de l'énergie, selon la première estimation publiée jeudi par l'institut national de la statistique (Ine).



Calculé selon les normes harmonisées européennes, l'indice des prix à la consommation (IPCA) a reculé à +3,1% en rythme annuel, contre +6% en février, alors que le consensus des économistes prévoyait une hausse de 4%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Icape Holding publie un résultat net plus que doublé (+112%) en 2022, atteignant 5,3 millions d'euros, avec de fortes hausses de l'EBITDA (+127% à 14,5 millions) et du résultat opérationnel courant (+138% à 10 millions).



Saint-Gobain indique être le premier industriel au monde à avoir réalisé une production test de verre plat avec plus de 30% d'hydrogène lors d'essais de Recherche & Développement (R&D) sur le site d'Herzogenrath, en Allemagne.



Enfin, Alstom annonce ce matin que ses nouvelles rames destinées à l'opérateur du métro de Barcelone TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona) sont entrées en service commercial sur la ligne 3.