Paris: en hausse, porté par une salve de résultats information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 10:42

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne 1,4% de matin, et retrouve les 7415 points, soit le niveau qu'elle occupait avant le trou d'air de la veille. L'indice parisien est notamment porté par Saint-Gobain (+5%) et Worldline (+4%).



Hier soir, la Fed a relevé sans surprise ses taux directeurs d'un quart de point pour la onzième fois en moins d'un an et demi tout en laissant la porte ouverte à de futurs tours de vis.



Son intervention n'a toutefois pas totalement douché les espoirs d'une fin prochaine de son cycle de resserrement monétaire prolongé.



'La Fed s'est gardée la possibilité de procéder à de nouvelles hausses de taux, mais toute déclaration allant dans le sens contraire aurait constitué une surprise', rappellent les équipes de Commerzbank.



'Nous pensons que l'économie comme l'inflation vont ralentir dans les mois qui viennent, ce qui signifie que que nous avons atteint le plafond en termes de taux d'intérêt', soulignent les analystes.



En Europe, peu de surprises sont attendues du côté de la BCE, qui communiquera sa décision sur les taux à 14h15, avant la traditionnelle conférence de presse de la présidente de l'institution, Christine Lagarde.



Si une hausse de taux de 25 points semble là encore très largement actée, la banque centrale européenne devrait essayer de garder, comme la Fed, toutes les options ouvertes pour ses prochaines réunions.



La cote européenne est animée en outre par une impressionnante série de publications de résultats, qui vont eux aussi avoir un effet sur la tendance boursière.



L'actualité est marquée par de très nombreuses publications de résultats trimestriels.



En France, Air Liquide publie un BPA en progression de 32% au titre du premier semestre 2023, à 3,30 euros, avec une marge opérationnelle (ROC sur chiffre d'affaires) de 17,7%, en forte amélioration de 80 points de base hors effet énergie.



TotalEnergies publie un résultat net ajusté de 4 956 M$ au 2ème trimestre 2023 contre 6 541 M$ au 1er trimestre 2023. Le résultat net ajusté dilué par action s'est établi à 1,99 $ au 2ème trimestre 2023 contre 2,61 $ au 1er trimestre 2023 et de 4,61 $ au 1er semestre 2023 contre 7,14 $ un an plus tôt.



Renault Group publie un résultat net part du groupe de 2,09 milliards d'euros (soit 7,70 euros par action) pour le premier semestre 2023 et une marge opérationnelle record de 7,6%, en progression de trois points (dont 6,2% pour l'automobile, en hausse de 4,1 points).



Enfin, JCDecaux publie au titre du premier semestre 2023 un résultat net part du groupe de 37,8 millions d'euros, en hausse de 422,4%, et un résultat d'exploitation ajusté avant charges de dépréciation, de 12,5 millions, en hausse de 170%.