Paris : en hausse malgré la nouvelle tension sur les taux

(CercleFinance.com) - L'indice CAC 40 a effectué un bref test des 5.800 vers 11H30 et termine proche des 5798 points avec un gain de 0,31%. L'Euro-Stoxx50 qui avait nettement sous-performé Paris la veille avance de +0,49% alors que la Bourse de New York est en hausse au lendemain d'une séance volatile qui avait vu le Nasdaq perdre plus de 3% avant de limiter la casse à -0,5%. Le Nasdaq Composite n'avait pas comblé un second 'gap' baissier sous les 13.500 points : il a menacé durant quelques minutes d'enfoncer les 13.000 points mardi. Il gagne aujourd'hui près de 0,5%. Pour les analystes techniques, une cassure des 12.985 points au cours des jours qui viennent validerait une accélération baissière qui semble déjà s'être enclenchée. Les tensions sur le compartiment obligataire demeurent en effet bien présentes et constituent toujours la principale source de préoccupation des investisseurs. Le phénomène risque de revenir au-devant des préoccupations ce mercredi avec des taux longs US à 1,42% et une nouvelle correction sur les marchés obligataires européens: nos OAT affichent un rendement de -0,022% (+4Pts), le pire niveau depuis août dernier, les Bunds résistent un peu mieux à -0,295% (+2Pts). Les taux longs américains n'ont pas pu se détendre hier après la publication d'un indice de confiance du consommateur qui s'est amélioré plus fortement que prévu au mois de février, selon le Conference Board. Par ailleurs, Jerome Powell, le président de la Fed, n'a pas complètement détendu l'atmosphère sur la question de l'inflation lors de son audition bi-annuelle devant le Sénat américain. 'Nous pensons que les investisseurs doivent se préparer à une persistance des débats concernant l'inflation, ce qui pourrait entraîner des épisodes de volatilité', prévient Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche gestion de fortune d'UBS. Sur le plan macroéconomique, la journée était ponctuée par la publication des ventes de logements neufs aux Etats-Unis. Le Département du Commerce annonce qu'après un rebond de 5,5% en décembre 2020, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont augmenté de 4,3% le mois dernier à un volume annualisé de 923.000 unités, un niveau bien supérieur au consensus. Le Dollar reprend quelques fractions (+0,2%) face à l'Euro qui recule vers 1,2130 Selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee, le climat des affaires en France fléchit légèrement en février : à 90, l'indicateur synthétique perd un point et reste, de ce fait, nettement au-dessous de sa moyenne de longue période (100). A Paris, Accor (+2,7%) publie un résultat net part du groupe en perte de 1,99 milliard d'euros au titre de 2020, contre un bénéfice de 464 millions l'année précédente, pour un excédent brut d'exploitation (EBE) passé de +825 à -391 millions d'une année sur l'autre. Solvay fait part d'un bénéfice net sous-jacent en contraction de 42,5% à 618 millions d'euros et d'une marge d'EBITDA sous-jacent en baisse d'un point à 21,7% en 2020, pour un chiffre d'affaires en recul de 12,5% à 8,96 milliards (-10% en organique). Worldline publie un résultat net part du groupe normalisé (hors éléments exceptionnels) en croissance de 20,2% à 361 millions d'euros et une marge d'EBO (excédent brut opérationnel) en amélioration de 60 points de base à 25,5%, au titre de l'année écoulée. Le résultat net du Groupe Scor ressort à 234 millions d'euros en 2020. Les primes brutes émises atteignent 16 368 millions d'euros en 2020, en hausse de 1,8 % à taux de change constants par rapport à 2019 (+ 0,2 % à taux de change courants). Eiffage annonce ce soir un résultat net consolidé part du Groupe de 375 millions d'euros (725 millions d'euros en 2019) dont 383 millions d'euros générés sur le second semestre (435 millions d'euros en 2019). Nexity affiche un résultat net part du Groupe de 118 millions d'euros contre 161 millions d'euros.

