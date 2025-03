Paris: en hausse dans l'attente de nouveaux indicateurs US information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse mardi dans un contexte de retour à un certain optimisme à Wall Street et dans l'attente de nouveaux éléments sur l'économie des deux côtés de l'Atlantique. L'indice CAC 40 progresse de 0,8% vers 8080 points.



Le marché parisien avait démarré la semaine sur une note de lourdeur hier en cédant près de 0,3% à la clôture, visiblement insensible à la réouverture en boulet de canon qui s'est opérée à New York.



La prudence affichée depuis un mois sur les marchés d'actions américains a en effet laissé place lundi à un appétit mesuré pour le risque, sur fond d'espoirs quant à la sévérité des prochaines mesures commerciales devant être décidées par Donald Trump.



Au coup de cloche final, le Dow Jones gagnait 1,4%, le S&P 500 reprenait 1,8% et le Nasdaq s'adjugeait 2,3%.



Ce regain d'optimisme a trouvé sa source dans un article du Wall Street Journal, selon lequel les surtaxes douanières 'réciproques' envisagées par le président américain en date du 2 avril pourraient se révéler 'plus ciblées' que prévu.



Le WSJ évoque par ailleurs la possibilité que certains pays, voire certains secteurs comme l'automobile ou les semi-conducteurs, soient exemptés de ces mesures, des spéculations qui n'ont pas été démenties par la Maison Blanche.



'L'incertitude autour des relations commerciales devrait rester élevée encore un bon moment, le 2 avril marquant probablement le début, plutôt que la fin, de cette saga interminable sur les tarifs', tempère cependant Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



'Les prévisions en matière de résultats et de croissance semblent, dès lors, toujours un peu trop optimistes à mon goût', ajoute l'analyste.



'Par ailleurs, l'absence de la perspective d'une intervention rapide de la Réserve fédérale ('Fed put') rend les marchés plus vulnérables aux chocs externes en comparaison de ces dernières années', conclut-il.



Pour conforter ou tempérer la tendance positive qui s'est dessinée hier à Wall Street, les investisseurs surveilleront la nouvelle salve d'indicateurs prévue dans la journée.



Si les intervenants attendent surtout les chiffres de l'inflation PCE qui paraîtront vendredi aux Etats-Unis, ils suivront cet après-midi l'indice de confiance du Conference Board, dont les dernières lectures tendaient à refléter un ralentissement de la croissance.



En Europe, après les PMI meilleurs que prévu dévoilés hier, le marché a pris connaissance dans le courant de la matinée de l'indice Ifo en Allemagne.



Le climat des affaires en Allemagne s'améliore ce mois-ci, à en croire l'indice Ifo qui est passé de 85,3 en février à 86,7 en mars, un niveau conforme au consensus, mais un peu plus faible que les 89 anticipés par Capital Economics.



Sur l'obligataire, les taux se tendent nettement aux Etats-Unis où le retour de l'appétit pour le risque pèse sur les Treasuries à dix ans, dont le rendement remonte au-delà de 4,33%.



Le dollar se raffermit mais sans enregistrer de hausse spectaculaire malgré la forte tension des taux, ce qui permet à l'euro de se maintenir dans la zone de 1,08 face au billet vert.



Les cours pétroliers restent orientés à la hausse en prévision de l'imposition de nouveaux droits de douane américains sur le pétrole importé, notamment du Venezuela.



Le Brent reste solidement ancré au-dessus de 73 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,1% à près de 69,2 dollars.





