Paris: en hausse dans des volumes étroits information fournie par Cercle Finance • 29/12/2022 à 17:56

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine la séance en nette hausse, avant-dernière séance de l'année qui est marquée par de faibles volumes d'échange et par une résurgence des craintes sur le coronavirus. L'indice CAC40 affiche un gain de 0,97% vers 6573 points.



Après avoir longtemps oscillé autour de son point d'équilibre hier, le marché parisien avait finalement basculé dans le rouge, achevant la séance sur un recul de 0,6% autour de 6510 points.



Wall Street s'inscrit en hausse jeudi pour son avant-dernière séance de l'année, dans des volumes étroits, à la faveur notamment d'une statistique sur l'emploi jugée plutôt encourageante. Le Dow Jones progresse de 1,1% tandis que le Nasdaq Composite affiche un gain de 2,6%.



Traditionnellement, les Bourses mondiales progressent pendant les toutes dernières séances de l'année à l'occasion d'un phénomène dénommé 'Santa Rally' (rally de fin d'année).



Cette expression désigne la hausse de l'indice S&P 500 sur les cinq derniers jours de décembre et les deux premiers jours de janvier, qui atteint en moyenne 1,3%, selon les données du Stock Trader's Almanac.



Mais le S&P réalise un score stable depuis le début de la semaine, ce qui semble sérieusement compromettre le scénario d'une fin d'année en fanfare.



Depuis le début de l'année, l'indice CAC 40 conserve pour l'instant un recul de l'ordre de 8%.



Les marchés asiatiques ont fini en net repli jeudi du fait de l'aggravation du bilan du coronavirus en Chine, qui ravive les inquiétudes sur les conséquences économiques de l'épidémie.



Avec le retour des craintes liées au coronavirus en Chine, où le nombre de personnes contaminées grimpent, les investisseurs devraient continuer à vendre des actions et privilégier des actifs jugés plus sûrs.



C'est donc la prudence qui domine cette fin d'exercice au regard des craintes persistantes d'un ralentissement de l'économie chinoise qui risque de se répercuter sur l'activité économique américaine, renforçant les risques de récession alors que les taux d'intérêt continuent de grimper.



En l'absence de reprise technique en cette période de trêve des confiseurs, les analystes de Kiplink Finance redoutent un prochain retour de l'indice parisien dans la zone des 6476 points, son plus bas du mois de décembre.



Côté indicateurs économiques, l'agenda était extrêmement allégé, même si cette séance fera peut-être figure de journée la plus animée de la semaine.



Les échanges ont été rythmés, aux Etats-Unis, par les chiffres hebdomadaires des inscriptions aux allocations chômage puis par la parution des traditionnels stocks de pétrole.



Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté de 9.000 lors de la semaine du 24 décembre, s'établissant à 225.000 contre 216.000 (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale) la semaine précédente, selon le Département du Travail.